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Gündem Ümraniye'de başörtülü kadına saldıran kadın bakın kim çıktı!
Gündem

Ümraniye'de başörtülü kadına saldıran kadın bakın kim çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-08-19 15:14:00 - 2024-08-19 15:16:28

Ümraniye'de, başörtülü kadına saldıran Aleyna Çalgıcı'nın sicilinin kabarık olduğu ve daha önce "Hakaret-Kasten Yaralama-Tehdit-Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçundan da hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Ümraniye'de bir kadın metroda tartıştığı başörtülü kadına dışarıya çıkınca önce küfür etti sonra saldırdı. Olayı görüp ayırmaya çalışanlara da saldıran kadın, tartıştığı başörtülü kadına küfür edebileceğini savundu.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İstanbul Ümraniye'de başörtülü kadına küfürler ederek saldıran kadının Aleyna Çalgıcı olduğu, hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi. Şahsın daha önce "Hakaret-Kasten Yaralama-Tehdit-Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçundan da hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

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Başörtülüye küfür edebileceğini savundu

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Başörtülüye küfür edebileceğini savundu

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