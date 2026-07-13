  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir önceki köprüye bakın, bir de şimdi yapılana... Bertiz’de 43 yıllık köprü yenileniyor! Steam çöktü mü? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var? Helal olsun! Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Katar'a büyük vefa TFF duyurdu: Bölgesel Amatör Lig'in adı Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildi 3 gün sonra koparmışlar! Tabuta kimse yaklaşamadı, özel kıyafetlerle uğurlandı! Eto'o, Mbappe'ye sahiplendi ‘Tatlı kan’ efsanesi çöktü! Sivrisineklerin sizi seçmesinin nedeni bakın neymiş? Yardım talebi söz konusu değil! Vatandaşa dolandırıcılık uyarısı BBP Eski Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş
Aktüel
7
Yeniakit Publisher
Bir önceki köprüye bakın, bir de şimdi yapılana... Bertiz’de 43 yıllık köprü yenileniyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir önceki köprüye bakın, bir de şimdi yapılana... Bertiz’de 43 yıllık köprü yenileniyor!

Kahramanmaraş’ın Bertiz bölgesinde 43 yıllık köprünün yerine inşa edilen 43 metre uzunluğundaki yeni köprüde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

#1
Foto - Bir önceki köprüye bakın, bir de şimdi yapılana... Bertiz’de 43 yıllık köprü yenileniyor!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bertiz bölgesinde kırsal ulaşımın geleceğini güçlendirecek yeni köprü hızla yükseliyor. Kılağlı – Kabasakal Grup Yolu üzerinde inşa edilen modern köprünün taşıyıcı ayakları tamamlanırken, köprü tablasındaki çalışmalarda sona gelindi.

#2
Foto - Bir önceki köprüye bakın, bir de şimdi yapılana... Bertiz’de 43 yıllık köprü yenileniyor!

Bölgedeki birçok yerleşimin ortak ulaşım güzergâhında bulunan proje tamamlandığında kırsal mahalleler arasındaki bağlantı güçlenecek, araç geçişleri daha güvenli hale gelecek ve tarımsal taşımacılık kolaylaşacak. 43 Yıllık Köprünün Yerine Daha Geniş Bir Yapı İnşa Ediliyor Bertiz bölgesinde 1983 yılında hizmete giren mevcut köprü, yaklaşık 43 yıl boyunca çevredeki kırsal mahallelerin ulaşım ihtiyacını karşıladı. Ancak geçen yıllar içerisinde bölgede nüfusun ve araç trafiğinin artması, tek şeritli köprünün kapasitesini yetersiz hale getirdi. Dar yapısı nedeniyle araçların karşılıklı geçişlerinde yaşanan güçlükler, özellikle büyük ve ağır tonajlı taşıtların kullandığı saatlerde ulaşımda aksamalara yol açıyordu.

#3
Foto - Bir önceki köprüye bakın, bir de şimdi yapılana... Bertiz’de 43 yıllık köprü yenileniyor!

Bölgedeki ulaşım ihtiyacını uzun vadeli bir yatırımla karşılamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, mevcut köprünün yerine modern ve daha yüksek kapasiteli yeni bir yapı inşa etmeye başladı.

#4
Foto - Bir önceki köprüye bakın, bir de şimdi yapılana... Bertiz’de 43 yıllık köprü yenileniyor!

Kılağlı – Kabasakal Grup Yolu, Bertiz bölgesindeki çok sayıda kırsal yerleşimin ulaşımında önemli rol oynuyor. Yeni köprüden Kılağlı, Kabasakal, Boyalı, Ağabeyli, Çatmayayla ve Baydemirli mahalleleri başta olmak üzere çevredeki birçok yerleşim yararlanacak. Köprünün hizmete alınmasıyla mahalleler arasındaki ulaşımın daha düzenli ve kesintisiz hale gelmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve bölge sakinlerinin günlük yolculuklarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

#5
Foto - Bir önceki köprüye bakın, bir de şimdi yapılana... Bertiz’de 43 yıllık köprü yenileniyor!

Modern mühendislik standartları esas alınarak projelendirilen yeni köprü, 43 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde ve 8 metre yüksekliğinde olacak. Beş taşıyıcı ayak üzerine kurulan yeni yapı, eski köprüye kıyasla daha geniş geçiş imkânı ve daha yüksek taşıma kapasitesi sunacak. Projenin, mevcut araç yoğunluğunu karşılamanın yanı sıra gelecek yıllarda ortaya çıkabilecek yeni ulaşım ihtiyaçlarına da hizmet etmesi planlanıyor.

#6
Foto - Bir önceki köprüye bakın, bir de şimdi yapılana... Bertiz’de 43 yıllık köprü yenileniyor!

Kabasakal Mahalle Muhtarı Sümen Üveyik ise, mevcut köprünün dar olması nedeniyle bölgede ulaşım sorunları yaşandığını belirterek yeni yatırımın birçok mahalle için önemli olduğunu söyledi. Yeni köprünün daha geniş, güvenli ve konforlu şekilde inşa edildiğini ifade eden Üveyik, çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini ve köprünün kısa süre içerisinde hizmete açılmasını beklediklerini belirtti. Üveyik, projeye sağladığı destek dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e ve çalışmalarda görev alan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polonya’da 79 kişi boğularak can verdi
Dünya

Polonya’da 79 kişi boğularak can verdi

Polonya’da Haziran ayından bu yana 79 kişi boğularak can verdi.
Kumar oynamak için 14 ayrı erkekle evlendi
Gündem

Kumar oynamak için 14 ayrı erkekle evlendi

Gevşek evlilik yasalarının uygulandığı ABD’nin ‘kumarın başkenti’ unvanlı Las Vegas eyaletinde bir kadının kumar bağımlılığı nedeniyle en az..
Ormanda terk edilmiş araçta 58 kilo altın ve milyonlarca nakit bulundu! Akla ilk gelen Ekrem İmamoğlu oldu ama olay Hindistan'da çıktı
Gündem

Ormanda terk edilmiş araçta 58 kilo altın ve milyonlarca nakit bulundu! Akla ilk gelen Ekrem İmamoğlu oldu ama olay Hindistan'da çıktı

Ormanda terk edilmiş bir araçta 58 kilo altın ve milyonlarca nakit para bulunduğu haberini duyan Türk halkının önemli kesiminin aklına ilk g..
Atilla Taş'tan bomba Haluk Levent çıkışı! Gönderdiğiniz paraları özel uçaklarda yedi!
Gündem

Atilla Taş'tan bomba Haluk Levent çıkışı! Gönderdiğiniz paraları özel uçaklarda yedi!

Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in milyarlık bağış vurgunu ve kumar skandalı gerekçesiyle gözaltına alınmasının yankıları sürerken, muha..
Yurtdışına mı kaçacaktı? Haluk Levent hakkında yakalama kararı
Gündem

Yurtdışına mı kaçacaktı? Haluk Levent hakkında yakalama kararı

Deprem dönemi topladığı milyarlarca liralık yardımların hesabını veremeyen ve karanlık ilişkileriyle sürekli şaibe odağı olan Ahbap Derneği'..
Libya'da birliğe doğru! Kritik görüşme gerçekleşti
Dünya

Libya'da birliğe doğru! Kritik görüşme gerçekleşti

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Genelkurmay Başkan Vekili Selahaddin en-Nemruş ile Halife Hafter’in oğlu ve ülkenin doğusundaki Libya U..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23