Bir önceki köprüye bakın, bir de şimdi yapılana... Bertiz’de 43 yıllık köprü yenileniyor!

Kabasakal Mahalle Muhtarı Sümen Üveyik ise, mevcut köprünün dar olması nedeniyle bölgede ulaşım sorunları yaşandığını belirterek yeni yatırımın birçok mahalle için önemli olduğunu söyledi. Yeni köprünün daha geniş, güvenli ve konforlu şekilde inşa edildiğini ifade eden Üveyik, çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini ve köprünün kısa süre içerisinde hizmete açılmasını beklediklerini belirtti. Üveyik, projeye sağladığı destek dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e ve çalışmalarda görev alan belediye ekiplerine teşekkür etti.