Bir önceki köprüye bakın, bir de şimdi yapılana... Bertiz’de 43 yıllık köprü yenileniyor!
Kahramanmaraş’ın Bertiz bölgesinde 43 yıllık köprünün yerine inşa edilen 43 metre uzunluğundaki yeni köprüde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.
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Kahramanmaraş’ın Bertiz bölgesinde 43 yıllık köprünün yerine inşa edilen 43 metre uzunluğundaki yeni köprüde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bertiz bölgesinde kırsal ulaşımın geleceğini güçlendirecek yeni köprü hızla yükseliyor. Kılağlı – Kabasakal Grup Yolu üzerinde inşa edilen modern köprünün taşıyıcı ayakları tamamlanırken, köprü tablasındaki çalışmalarda sona gelindi.
Bölgedeki birçok yerleşimin ortak ulaşım güzergâhında bulunan proje tamamlandığında kırsal mahalleler arasındaki bağlantı güçlenecek, araç geçişleri daha güvenli hale gelecek ve tarımsal taşımacılık kolaylaşacak. 43 Yıllık Köprünün Yerine Daha Geniş Bir Yapı İnşa Ediliyor Bertiz bölgesinde 1983 yılında hizmete giren mevcut köprü, yaklaşık 43 yıl boyunca çevredeki kırsal mahallelerin ulaşım ihtiyacını karşıladı. Ancak geçen yıllar içerisinde bölgede nüfusun ve araç trafiğinin artması, tek şeritli köprünün kapasitesini yetersiz hale getirdi. Dar yapısı nedeniyle araçların karşılıklı geçişlerinde yaşanan güçlükler, özellikle büyük ve ağır tonajlı taşıtların kullandığı saatlerde ulaşımda aksamalara yol açıyordu.
Bölgedeki ulaşım ihtiyacını uzun vadeli bir yatırımla karşılamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, mevcut köprünün yerine modern ve daha yüksek kapasiteli yeni bir yapı inşa etmeye başladı.
Kılağlı – Kabasakal Grup Yolu, Bertiz bölgesindeki çok sayıda kırsal yerleşimin ulaşımında önemli rol oynuyor. Yeni köprüden Kılağlı, Kabasakal, Boyalı, Ağabeyli, Çatmayayla ve Baydemirli mahalleleri başta olmak üzere çevredeki birçok yerleşim yararlanacak. Köprünün hizmete alınmasıyla mahalleler arasındaki ulaşımın daha düzenli ve kesintisiz hale gelmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve bölge sakinlerinin günlük yolculuklarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.
Modern mühendislik standartları esas alınarak projelendirilen yeni köprü, 43 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde ve 8 metre yüksekliğinde olacak. Beş taşıyıcı ayak üzerine kurulan yeni yapı, eski köprüye kıyasla daha geniş geçiş imkânı ve daha yüksek taşıma kapasitesi sunacak. Projenin, mevcut araç yoğunluğunu karşılamanın yanı sıra gelecek yıllarda ortaya çıkabilecek yeni ulaşım ihtiyaçlarına da hizmet etmesi planlanıyor.
Kabasakal Mahalle Muhtarı Sümen Üveyik ise, mevcut köprünün dar olması nedeniyle bölgede ulaşım sorunları yaşandığını belirterek yeni yatırımın birçok mahalle için önemli olduğunu söyledi. Yeni köprünün daha geniş, güvenli ve konforlu şekilde inşa edildiğini ifade eden Üveyik, çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini ve köprünün kısa süre içerisinde hizmete açılmasını beklediklerini belirtti. Üveyik, projeye sağladığı destek dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e ve çalışmalarda görev alan belediye ekiplerine teşekkür etti.
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