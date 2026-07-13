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Gündem Sözde 'köyler abisi' gizli bölmede yakalandı Polis FETÖ'cüyü ininden çıkardı
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Sözde 'köyler abisi' gizli bölmede yakalandı Polis FETÖ'cüyü ininden çıkardı

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Kütahya'da hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 ayrı dosyadan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Yasin K., gizlendiği evde çamaşır makinesinin arkasındaki bölmede yakalandı. 6 yıldır firari olan Yasin K.’nin örgüt içerisinde sözde ‘köyler abisi’ olduğu belirtildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 2 ayrı dosyadan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan, örgüt içerisinde sözde ‘köyler abisi’ olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen Yasin K.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin fiziki ve teknik takip sonucunda, uzun süredir çeşitli adreslerde gizlendiği belirlenen FETÖ hükümlüsü Yasin K.’nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmana geldiği tespit edildi.

Ekipler, Yasin K.’nin geldiği eve operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin Yasin K.’nin eşinin kaldığı 2'nci kattaki dairede arama yaptıkları sırada, yatak odası ile banyo arasındaki bölüm dikkatlerini çekti. Bir dolabın alt kısmında yer alan çamaşır makinesinin arka kısmının boş olduğunu fark eden polis ekipleri, makineyi yerinden çıkardı. Yaklaşık 2 metrekarelik gizli alanda saklanan firari hükümlü yakalandı.

Yapılan incelemede, binanın ön ve arka cephesini gören güvenlik kameralarına ait monitörlerin bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Yasin K.’nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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