Steam çöktü mü? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var?

Steam'e bağlanmakta zorlanan oyuncular, sosyal medya kanallarında "Steam çöktü mü?" sorusunu sıkça gündeme getirdi. Bağlantı problemlerinin yanı sıra bazı kullanıcılar; oyun indirme, mağaza işlemleri ve web sitesi üzerinden yapılan satın alımlarda da çeşitli hatalarla karşılaştıklarını belirtti. Peki, Steam'de yaşanan bu teknik sorunun arkasında ne var ve platform ne zaman normale dönecek? İşte 13 Temmuz Pazartesi kesintiye dair öne çıkan ayrıntılar…