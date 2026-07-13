TFF duyurdu: Bölgesel Amatör Lig'in adı Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildi
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Lig'in adı Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Lig'in adı Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) adını Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) olarak değiştirdiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi adıyla oynanacak ligde 01.01.2002-31.12.2011 arası doğumlu futbolcuların müsabaka isim listesine yazılabileceği ve karşılaşmalarda oynayabileceği kaydedildi.
Lig maçlarında 2001 ve öncesi doğumlu yalnızca 5 futbolcunun müsabaka isim listesine yazılabileceği ve oynayabileceği aktarıldı. Kulüplerin geniş kadrolarında ise 2001 ve öncesi doğumlu daha fazla oyuncuyu tescil edebileceği de belirtildi.
PGL müsabakalarında 01.01.2012 ve daha sonra doğumlu futbolcular ile yabancı uyruklu oyuncuların oynayamayacağı bildirildi.
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