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TFF duyurdu: Bölgesel Amatör Lig'in adı Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildi 3 gün sonra koparmışlar! Tabuta kimse yaklaşamadı, özel kıyafetlerle uğurlandı! Eto'o, Mbappe'ye sahiplendi ‘Tatlı kan’ efsanesi çöktü! Sivrisineklerin sizi seçmesinin nedeni bakın neymiş? Yardım talebi söz konusu değil! Vatandaşa dolandırıcılık uyarısı BBP Eski Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş Kütahya’da Sürdürülebilir Dönüşüme Katkı Sağlayacak Sıfır Atık Hedefleri Açıklandı Vücudu baştan aşağı yeniliyor! Zencefil hastanenin yolunu unutuyor: Doğanın en güçlü iltihap sökücüsü Gerçek basın emekçileri tarafından 'Basın Emekçileri Derneği' kuruldu: Haberin namusuna sahip çıkacağız...
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TFF duyurdu: Bölgesel Amatör Lig'in adı Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildi

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AA Giriş Tarihi:

TFF duyurdu: Bölgesel Amatör Lig'in adı Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Lig'in adı Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildi.

#1
Foto - TFF duyurdu: Bölgesel Amatör Lig'in adı Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) adını Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) olarak değiştirdiğini duyurdu.

#2
Foto - TFF duyurdu: Bölgesel Amatör Lig'in adı Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildi

TFF'den yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi adıyla oynanacak ligde 01.01.2002-31.12.2011 arası doğumlu futbolcuların müsabaka isim listesine yazılabileceği ve karşılaşmalarda oynayabileceği kaydedildi.

#3
Foto - TFF duyurdu: Bölgesel Amatör Lig'in adı Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildi

Lig maçlarında 2001 ve öncesi doğumlu yalnızca 5 futbolcunun müsabaka isim listesine yazılabileceği ve oynayabileceği aktarıldı. Kulüplerin geniş kadrolarında ise 2001 ve öncesi doğumlu daha fazla oyuncuyu tescil edebileceği de belirtildi.

#4
Foto - TFF duyurdu: Bölgesel Amatör Lig'in adı Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildi

PGL müsabakalarında 01.01.2012 ve daha sonra doğumlu futbolcular ile yabancı uyruklu oyuncuların oynayamayacağı bildirildi.

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