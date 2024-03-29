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Aktüel Ümraniye’de Başkan Yıldırım kentsel dönüşüm alanında örnek daireleri hak sahiplerine tanıttı
Aktüel

Ümraniye’de Başkan Yıldırım kentsel dönüşüm alanında örnek daireleri hak sahiplerine tanıttı

Yeniakit Publisher
2024-03-29 16:34:00 -
Ümraniye’de Başkan Yıldırım kentsel dönüşüm alanında örnek daireleri hak sahiplerine tanıttı

10 ay önce Murat Kurum ile Başkan Yıldırım'ın birlikte temelini attığı Hekimbaşı Kentsel dönüşüm projesinde bloklar yükselmeye başladı. Kaba inşaatı biten bloktaki örnek daireyi hak sahibi kadınlarla birlikte gezen Başkan Yıldırım, "İnşallah en kısa sürede evleri teslim edeceğiz" dedi. Hak sahibi olan Aysel Toprak ise “Dairelerimiz çok güzel olmuş. İnşallah deprem korkusu olmadan evlerimizde rahat rahat otururuz” dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, tamamlandığında 2 bin 500 kişinin yeni yaşam alanı olacağı Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Proje Alanı’nda örnek daireyi hak sahipleriyle birlikte gezdi.

Başkan İsmet Yıldırım, “Proje tamamlandığında 597 konut ve 28 dükkân hak sahiplerine teslim edilecek” dedi.

En kısa süre içerisinde hak sahiplerine dairelerini teslim edeceklerini söyleyerek konuşmasına başlayan Başkan İsmet Yıldırım, “Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Alanı’nın temelini 10 ay önce önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey ile atmıştık. Şu anda inşaatları hak sahipleriyle beraber geziyoruz. Kaba inşaat süreci devam ediyor. Yapımı tamamlandığında burada 597 konut ve 28 tane de yeni dükkan yapılacak. Bunun dışında okul alanımız ve sosyal donatı alanları da var. Ayrıca kapalı otopark ve yeşil alanlarla da vatandaşımız rahat nefes alacak. Son teknolojiyle yapılmış binaları inşallah Hekimbaşılı kardeşlerimize önümüzdeki yıl içerisinde teslim edeceğiz” dedi.


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Aysel Toprak, “Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve Belediye Başkanımıza güvenerek yerlerimizi verdik”

Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Alanı’nda Cumhurbaşkanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Belediye Başkanına güvenerek yerlerini verdiklerini ifade eden hak sahiplerinden Aysel Toprak isimli vatandaş ”Evlerimiz çürük olduğu için devletimizin kurumlarına güvenerek yerlerimizi verdik. Evlerimiz çok güzel olmuş. İnşallah en kısa sürede teslim alırız. Deprem korkusu olmadan rahat rahat evlerimizde otururuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Proje bittiğinde vatandaşlar sosyal donatı alanlarıyla rahat bir nefes alacak

Yeni bir yaşam alanının yükseldiği Hekimbaşı Mahallesi’nde 40 bin 271 metrekare alanda 2 bin 500 kişinin yaşayacağı 597 konut, 28 dükkân, kapalı otoparklar, 3 ayrı bölgede park ve yeşil alan, koşu parkurları, spor ve çocuk oyun alanları, yaklaşık 68 derslik kapasiteli lise bulunuyor.

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