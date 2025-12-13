  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mehmet Akif Ersoy ilk kez açıklama yaptı! “Suçlamaları kabul etmiyorum”

Soruşturma açıldı! TBMM'deki tacize 4 gözaltı

Milli futbolcumuz Arda Güler'in piyasa değeri 90 milyon Euro’ya yükseldi

Yarım asırlık sır ortaya çıktı: 1975’te düşen THY uçağının enkazı tespit edildi! Su altı dronu ile işte böyle görüntülendi

Enver Aysever’i rezil eden değerlendirme: Yalılarda onlar oturuyor ama parayı sağcılar seviyor!

Başkan Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler! Önce Türkmenistan şimdi de Rusya

MSB’den önemli açıklamalar! SDG'yi bazı ülkeler cesaretlendiriyor!

Özgür Özel, Ali Mahir ve Cemal Enginyurt… 7 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu

İzmir’i kokutanlardan AK Parti’ye suçlama: CHP’li diye hükümet yatırım yapmıyormuş

‘Biz sana ne yaptık Esed’! İsyan eden Nusayriler için tepinen Ali Mahir bunlara kör
Yerel Ümraniye'de ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü kamerada
Yerel

Ümraniye'de ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü kamerada

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Ümraniye’de, siren çalarak vakaya giden ambulansa sol şeritte yol vermeyen otomobil sürücüsü tepki çekti. O anlar, ambulansta görevli personel tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Akşam saatlerinde Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde seyreden 34 KOB 147 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre sol şeritte ilerleyen ambulansa yol vermedi.

Siren ve ikaz lambaları açık şekilde vakaya yetişmeye çalışan ambulans, uzun süre otomobilin arkasında kalmak zorunda kaldı.

AMBULANS PERSONELİ O ANLARI KAYDETTİ

Ambulansın önü açılmayınca, sağlık görevlileri yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, siren sesine rağmen sol şeritte ısrarla ilerleyen otomobilin, ambulansa geçiş imkânı tanımadığı görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sürücünün davranışı büyük tepki topladı.

HAYATİ DAKİKALARDA GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Olay sonrası değerlendirme yapan sağlık çalışanları, ambulansların trafikte her zaman geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu hatırlatarak sürücülerin saniyelerin bile hayat kurtarabileceğini unutmaması gerektiğini vurguladı.

Hastayı rehin alan kafa bunu anlayamaz! Ambulans uçak havalandı
Hastayı rehin alan kafa bunu anlayamaz! Ambulans uçak havalandı

Gündem

Hastayı rehin alan kafa bunu anlayamaz! Ambulans uçak havalandı

Ambulans helikopterde Gökbey damgası
Ambulans helikopterde Gökbey damgası

Sağlık

Ambulans helikopterde Gökbey damgası

Ambulansa yol vermeyen maganda yakalandı! Ehliyeti alınıp 46 bin lira ceza kesildi, aracı trafikten men edildi
Ambulansa yol vermeyen maganda yakalandı! Ehliyeti alınıp 46 bin lira ceza kesildi, aracı trafikten men edildi

Gündem

Ambulansa yol vermeyen maganda yakalandı! Ehliyeti alınıp 46 bin lira ceza kesildi, aracı trafikten men edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23