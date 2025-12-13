Ümraniye'de ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü kamerada
İstanbul Ümraniye’de, siren çalarak vakaya giden ambulansa sol şeritte yol vermeyen otomobil sürücüsü tepki çekti. O anlar, ambulansta görevli personel tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Akşam saatlerinde Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde seyreden 34 KOB 147 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre sol şeritte ilerleyen ambulansa yol vermedi.
Siren ve ikaz lambaları açık şekilde vakaya yetişmeye çalışan ambulans, uzun süre otomobilin arkasında kalmak zorunda kaldı.
AMBULANS PERSONELİ O ANLARI KAYDETTİ
Ambulansın önü açılmayınca, sağlık görevlileri yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, siren sesine rağmen sol şeritte ısrarla ilerleyen otomobilin, ambulansa geçiş imkânı tanımadığı görülüyor.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sürücünün davranışı büyük tepki topladı.
HAYATİ DAKİKALARDA GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ VURGUSU
Olay sonrası değerlendirme yapan sağlık çalışanları, ambulansların trafikte her zaman geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu hatırlatarak sürücülerin saniyelerin bile hayat kurtarabileceğini unutmaması gerektiğini vurguladı.