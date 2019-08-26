0553 313 94 23

Ümraniye’de aile katliamı: 3 ölü, 1 yararlı

Ümraniye’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre H.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 00:53
Ümraniye’de aile katliamı: 3 ölü, 1 yararlı

Ümraniye’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre H. annesini, babasını, kardeşini vurarak öldürdü. Katliam yapan Emre H. daha sonra balkonda atlayarak intihar etti.Kardeşi Doğukan Yunus H. ise olaydan kaçarak kurtuldu.


Namık Kemal Mahallesi, Köşk Sokak’ta 23. 00 sıralarında psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre H. babası Süleyman Hüseyin H.’yi, Annesi İncilay H.’yi, kardeşi Haluk H.’yi tabanca ile vurdu.Diğer kardeşi ise Doğukan Yunus H. olaydan kaçarak kurtuldu. Katliamın olduğu yere çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. 112 sağlık ekipleri tabanca ile vurulanbabası Süleyman Hüseyin H.’yi, hastaneye kaldırırken anneİncilay H.’yi, kardeşi Haluk H.’nin öldüğünü tespit etti. Hastaneye kaldırılan baba Süleyman Hüseyin H.’nin durumunu ağır olduğu öğrenildi. Köşk sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri katliam yapan ve daha sonra intihar eden Emre H.’nin üzerinde ev evde incelemelerde bulundu.


Olayı anlatan Yıldız Demirbaş,”Geldiğimde ceset buradaydı. Evde de 3 cesetvar dediler. Erken kardeşleri bizim yan komşumuzdu” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 00:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fuat Çapa: “Hakemler canımızı yakıyor”
    1. Fuat Çapa: “Hakemler canımızı yakıyor”
    2. Serkan Kırıntılı: “Son dakika gelen..
    3. Bülent Korkmaz: “Önümüze bakacağız"
    4. Levent Eriş: “Geri dönüş çok önemli ve..
    5. Irak'ta Haşdi Şabi, üslerine..
    6. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    7. Maçın ardından
    8. Ümraniye’de aile katliamı: 3 ölü, 1..
    9. Maçın ardından
    10. (Özel Haber) Edirne’de facianın..
    11. Cezayir'de İhvan yanlısı partiden..
    12. İhsan Şenocak kendisinin hedef..
    13. Maçın ardından
    14. Barcelona farklı kazandı
    15. Roma sezona beraberlikle başladı
    16. Nesli tükenmekte olan deniz..
    17. Futbol: TFF 1. Lig
    18. Malatya’da bıçaklı kavga: 1’i ağır 2..
    19. Galatasaray, galibiyeti son anda kaçırdı
    20. AEK, lige mağlubiyetle başladı
    21. İsmail Saymaz, Cübbeli Ahmet Hoca'dan..
    22. TFF 1. Lig
    23. "Suriye'deki İran unsurlarını vuran"..
    24. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ağustos 2019
    25. Galatasaray’da ligde sezonun ilk golü..
    26. Galatasaray’da 2 haftada 2 kırmızı kart
    27. Galatasaray evindeki yenilmezliğini..
    28. TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 -..
    29. Türk Telekom Stadyumu’nda 38 bin 445..
    30. Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor:..
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    Ensonhaber sağduyuya davet eden teyzeyi hedef gösterdi, malum zihniyet linç etti!
    Ensonhaber sağduyuya davet eden teyzeyi hedef gösterdi, malum zihniyet linç etti!
    Cübbeli Ahmet Hoca İsmail Saymaz'a fena patladı! ‘Şekerim fırladı, papağan bu’
    Cübbeli Ahmet Hoca İsmail Saymaz'a fena patladı! ‘Şekerim fırladı, papağan bu’
    MHP’den Davutoğlu’na sert cevap! ‘İbretlik bir savrulma içinde’
    MHP’den Davutoğlu’na sert cevap! ‘İbretlik bir savrulma içinde’
    CHP ile HDP 2023’e birlikte hazırlanıyor
    CHP ile HDP 2023’e birlikte hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Osman Gökçek Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili flaş duyuruyu yaptı!
    Osman Gökçek Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili flaş duyuruyu yaptı!
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı