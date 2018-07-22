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Ümraniye’de 15. Geleneksel Sünnet Şöleni yapıldı

2004'ten beri Ümraniye’de yaklaşık 25 bin çocuğu sünnet ettiren Ümraniye Belediyesi bu yıl da 1.215 Ümraniyeli çocuğu sünnet ettirerek, 15. Geleneksel Sünnet Şölenini gerçekleştirdi. Şölende doyasıya eğlenen çocuklar, gösterileri ilgiyle izlerken, Ümraniye Belediyesi tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

22 Temmuz 2018 Pazar 08:43
Ümraniye’de 15. Geleneksel Sünnet Şöleni yapıldı

Ümraniye Belediyesi, bu yıl da sünnet ettirdiği 1.215 çocuk için Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’nda büyük bir ‘Sünnet Şöleni’ gerçekleştirdi. Birbirinden güzel etkinliklerle dolu şölene büyük ilgi gösteren Ümraniyeli çocuklar, Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’nı doldurdu.

Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Ümraniye Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı. Seslendirdikleri birbirinden güzel Mehter Marşları ile büyük beğeni toplayan Mehter takımı, yalnızca çocuklardan değil, ailelerinden de yoğun ilgi gördü. Daha sonra İbiş tiyatro oyunu sergilendi. Ardından Goncagül ilahi grubu sahne aldı. Daha sonra yine Goncagül ekibi Hacivat, Karagöz oyununu sergileyerek çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Ümraniye Santral Etkinlik Alanında dört ayrı noktaya kurulan stantlardan hediyelerini alan çocukların sevinçleri yüzlerinden okunurken, iki ayrı noktaya kurulan stantlarda çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edildi. Programın sonunda Ümraniye Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklara, Belediyenin kurduğu stantlarda bugünün hatırası olarak kol saati hediye edildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 08:43
  1. Ümraniye Belediyesi

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