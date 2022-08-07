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Yaşam Ümraniye sular ne zaman saat kaçta gelecek? 7 Ağustos su kesinti saatleri:
Yaşam

Ümraniye sular ne zaman saat kaçta gelecek? 7 Ağustos su kesinti saatleri:

İstanbul Ümraniye’de arıza sebebiyle su kesintisi sorunu yaşanıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? Ümraniye su kesinti saatleri güncel:

Yeniakit Publisher
2022-08-07 21:10:00 -
Ümraniye sular ne zaman saat kaçta gelecek? 7 Ağustos su kesinti saatleri:

7 Ağustos Pazar günü İstanbul Ümraniye’de su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisinin ne zaman saat kaçta sona ereceği merak ediliyor. Peki, İstanbul sular saat kaçta gelecek?

Ümraniye sular ne zaman saat kaçta gelecek? 7 Ağustos su kesinti saatleri:

İlçe        :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler     :              Tantavi Mah,Site Mah,Namık Kemal Mah,Topağacı Mah,İstiklal Mah,İnkılap Mah,Yamanevler Mah,Dumlupınar Mah,Atakent Mah,Armağanevler Mah,Elmalıkent Mah,Kazım Karabekir Mah,Hekimbaşı Mah,Esenevler Mah

Arıza Sebebi      :              Enerji Kasıntısı

Başlama Tarihi   :              07.08.2022 20:38

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 08.08.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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