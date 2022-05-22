  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Ümraniye sular kaçta gelir? İSKİ su kesinti saatleri | 22 Mayıs İstanbul su kesinti saatleri
Yaşam

Ümraniye sular kaçta gelir? İSKİ su kesinti saatleri | 22 Mayıs İstanbul su kesinti saatleri

Bugün sular saat kaçta gelecek? 22 Mayıs Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin ne zaman sona ereceği ise merak ediliyor. Peki, Güngören’de sular ne zaman saat kaçta gelir? İstanbul su kesinti saatleri güncel:

Yeniakit Publisher
2022-05-22 15:06:00 -
Ümraniye sular kaçta gelir? İSKİ su kesinti saatleri | 22 Mayıs İstanbul su kesinti saatleri

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin ne zaman sona ereceği ise merak ediliyor. İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelir?

Ümraniye sular kaçta gelir? İSKİ su kesinti saatleri | 22 Mayıs İstanbul su kesinti saatleri

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler      :              Kayabaşı Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               22.05.2022 13:25

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Güngören

Etkilenen Mahalleler      :              Merkez Mah,Sanayi Mah,Mareşal Çakmak Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah

Arıza Sebebi      :               400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama             :               400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Güngören Mareşal Mah Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :               22.05.2022 11:29

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler      :              Göçbeyli Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               22.05.2022 13:35

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler      :              Tepeüstü Mah,Şerifali Mah,Altınşehir Mah,Mehmet Akif Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               22.05.2022 13:29

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay