Ümraniye sular kaçta gelir? İSKİ su kesinti saatleri | 22 Mayıs İstanbul su kesinti saatleri
Bugün sular saat kaçta gelecek? 22 Mayıs Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin ne zaman sona ereceği ise merak ediliyor. Peki, Güngören’de sular ne zaman saat kaçta gelir? İstanbul su kesinti saatleri güncel:
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin ne zaman sona ereceği ise merak ediliyor. İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelir?
Ümraniye sular kaçta gelir? İSKİ su kesinti saatleri | 22 Mayıs İstanbul su kesinti saatleri
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.05.2022 13:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Sanayi Mah,Mareşal Çakmak Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Güngören Mareşal Mah Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 22.05.2022 11:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Göçbeyli Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.05.2022 13:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Tepeüstü Mah,Şerifali Mah,Altınşehir Mah,Mehmet Akif Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.05.2022 13:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.