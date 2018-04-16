Ümraniye Mesire Alanı piknik sezonuna merhaba dedi

Ümraniyelilerin daha ferah, yeşille iç içe yaşayabileceği, keyifle zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturma hedefiyle çalışan Ümraniye Belediyesi, bu yıl da mesire alanında binlerce vatandaşı ağırlıyor.

Ümraniye Belediyesi’nin 2011 yılında hizmete açtığı İstanbul’un kültürel ve doğal yapısına en uygun şekilde hazırlanarak düzenlenen Mesire Alanı, 340 bin 000 metrekarelik bir alanda kurulmuş olup, 4 sosyal tesis, 5 çocuk parkı, 7 ahşap köprü, 15 çeşme, 7 takım açık hava spor ünitesi, 30 bin metrekare şölen alanı ve 3.700 metrelik yürüyüş yolundan oluşuyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından, Ümraniyelileri kent yaşamının yorucu karmaşasından uzaklaştırmak amacıyla 2011 yılında hizmete açılan Mesire Alanında, kameralar ile güvenlik de en üst düzeyde sağlanmaya devam ediyor. Doğayla iç içe olmak isteyenleri, Ümraniye Mesire Alanı’na bekliyoruz.