Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine nasıl gidilir otobüs, metrobüs, metro ile?

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul Ümraniye'de Şile Otoyolu kenarında bulunmaktadır. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine hangi otobüsle gidilir? Ümraniye Eğitim Araştırma Hangi metro durağı? Metrobüs ile ümraniyeye nasıl gidilir? Istanbul Eğitim ve Arastirma Hastanesi hangi Otobüs gider?

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine hangi otobüsle gidilir?

Bu Otobüs hatları Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi yakınından geçiyor: 10, 11ST, 14K, 15B, 15BK, 15TK, 20K.

Ümraniye Eğitim Araştırma Hangi metro durağı?

Ümraniye Çarşı Metro durak, Ümraniye içindeki Umranıye Egıtım Arastırma Hastanesı konumuna en yakındır.

Metrobüs ile ümraniyeye nasıl gidilir?

Ümraniye ilçesine metrobüs ile doğrudan ulaşım seçeneği bulunmamaktadır. Aktarmalı olarak ulaşım sağlamak isterseniz; metrobüs ile Altunizade durağında indikten sonra M5 Üsküdar- Çekmeköy metro hattına ya da 13 no'lu Kadıköy- Çakmak Mahallesi/ Ataşehir otobüs hattına aktarma yapabilirsiniz.

Anadolu yakasından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine nasıl gidilir?

Kadıköy'den 15BK numaralı otobüse binerek Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi durağında indiğinizde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşabilirsiniz.

Üsküdar'dan 11ÜS numaralı otobüse binerek Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi durağında indiğinizde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşabilirsiniz.

Kartal, Maltepe, Pendik Tuzla taraflarından geliyorsanız Kadıköy-Kartal metrosuyla Bostancı istasyonununda indikten sonra Bostancı Köprüsü'nün üstünden 10 numaralı otobüse binerek Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi durağında indiğinizde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşabilirsiniz.

Avrupa yakasından Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesine nasıl gidilir?

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler taraflarından geliyorsanız Metrobüs ile Altunizade'de ininiz. Buradan üst geçidin solundan çıkarak anayoldaki otobüs durağından 11, 11A, 11ÜS, numaralı otobüslerden birine binerek Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi durağında indiğinizde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşabilirsiniz.

Esenler, Bayrampaşa taraflarından geliyorsanız Yenikapı-Havalimanı metrosuyla Merter'de Metrobüse aktarma yapınız. Metrobüs ile Altunizade'de ininiz. Buradan üst geçidin solundan çıkarak anayoldaki otobüs durağından 11, 11A, 11ÜS, numaralı otobüslerden birine binerek Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi durağında indiğinizde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşabilirsiniz.

Bağcılar, Güngören taraflarından geliyorsanız Bağcılar-Kabataş tramvay hattıyla Zeytinburnu'nda Metrobüse aktarma yapınız. Metrobüsle Altunizade'de ininiz. Buradan üst geçidin solundan çıkarak anayoldaki otobüs durağından 11, 11A, 11ÜS, numaralı otobüslerden birine binerek Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi durağında indiğinizde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşabilirsiniz.

Taksim'den 129T'ye binip Millet Bahçesi durağında ininiz. Buradan 11, 11A, 11ÜS, numaralı otobüslerden birine binerek Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi durağında indiğinizde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşabilirsiniz.