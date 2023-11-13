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Aktüel Ümraniye Belediyesi'nden gençlere 7 bin TL eğitim desteği
Aktüel

Ümraniye Belediyesi'nden gençlere 7 bin TL eğitim desteği

Yeniakit Publisher
2023-11-13 13:48:00 -
Ümraniye Belediyesi'nden gençlere 7 bin TL eğitim desteği

Ümraniye Belediyesi, ilk kez üniversiteli olan ve Ümraniye’de ikametgah eden öğrencilere 7 bin TL eğitim desteği verecek. Başvurular resmi web sitesi üzerinden 1 Aralık’a kadar alınacak.

Ümraniye Belediyesi, ilk kez üniversiteli olan gençlere eğitim yardım desteği başlattı. Ümraniye Belediyesi, üniversite sınavını kazanarak kaydını yaptıran ve ikametgahı Ümraniye’de bulunan tüm öğrencilere 7 bin TL eğitim desteği verecek. Başvurular 1 Aralık’a kadar belediyenin resmi web sitesinden alınacak. Öğrenci belgesi ile web sitesindeki başvuru forumunu dolduracak olan öğrencilerin bilgileri kontrol edildikten sonra sonuçlar açıklanacak. Devlet üniversitelerine ve vakıf üniversitelerini yüzde 100 burslu kazanmış lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler eğitim desteğinden yararlanabilecek.

Başkan Yıldırım: Destekler giderek artacak

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilere verilecek eğitim desteği ile ilgili “Üniversiteyi kazanan sevgili gençler; Ümraniye’de oturuyorsanız ve okulunuza kayıt yaptırdıysanız Ümraniye Belediyesi’nin resmi web sitesindeki başvuru formuna öğrenci belgenizi yüklemeniz yeterli. Başvuru incelemesini takiben 7 bin TL tutarındaki desteğimiz hesabınızda olacak. Güle güle harcayın. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Sizin sevinciniz hepimizin sevinci. Bu vesileyle öğrencilere verdiğimiz destekler giderek artmaya devam edecek. Eğitim desteğini alacak olan tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

 

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