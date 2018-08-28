Ümraniye Belediyesinden doğaya büyük destek

2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da İstanbul’un ilçeleri arasında en temiz 1. ilçesi olarak seçilen Ümraniye Belediyesi, kazanmış olduğu bu unvana yaraşır şekilde ilçedeki geri dönüşüm çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor. Bu kapsamda Ümraniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince belirlenen mahallelerde her gün 6 adet araçla ev ve işyerlerinden ambalaj atıkları toplanıyor.

Ekipler tarafından toplanan ambalaj atıkları, toplama-ayırma tesisine götürülüp, burada, ayırma bantlarında türlerine göre ayrıştırıldıktan sonra preslenip balyalanarak, geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Bu çalışmalar neticesinde çöp depolama sahalarına giden atıklar azaltılarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor, geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılarak, toplama maliyetlerinin düşürülmesinin ardından hammadde tasarrufu sağlanmış oluyor.