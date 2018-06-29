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Ümraniye Belediyesi Yaz Spor Okulları başladı

Ümraniye Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okulu, hem öğretmeye, hem eğlendirmeye devam ediyor. 7-14 yaş grubu çocuklar ve gençler için futboldan basketbola, tenisten jimnastiğe birçok dalda eğitimin verildiği, Yaz Spor Okulu 25.06.2018 Pazartesi günü start verdi.

29 Haziran 2018 Cuma 09:11
Ümraniye Belediyesi Yaz Spor Okulları başladı

Ümraniye Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okuluyla yüzlerce öğrenciye hem tatil hem de eğitim imkânını bir arada sunuyor. Yüzlerce öğrenci burada bir taraftan eğitici sosyal aktivitelere katılarak kendilerini geliştiriyor, diğer taraftan da tatillerini değerlendiriyor.

25 Haziran ile 9 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan Ümraniye Belediyesi Yaz Spor Okulu, tek dönem olarak yapılacak. Ayrıca Yaz Spor Okulu kapsamında öğrencilerin, servislerle taşınması, kıyafetleri (çanta, forma takımları) Ümraniye Belediyesi tarafından karşılanacak.

Spor eğitimleri branşlara göre; Ümraniye Belediyesi Hekimbaşı Spor Tesisleri ile Dudullu Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu ve halı sahasında yapılacak.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 09:11
  1. Ümraniye Belediyesi

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