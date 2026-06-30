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Spor Ümraniye Belediyesi sporcunun yanında! Kick Boks Takımı 4 madalya kazandı
Spor

Ümraniye Belediyesi sporcunun yanında! Kick Boks Takımı 4 madalya kazandı

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Ümraniye Belediyesi sporcunun yanında! Kick Boks Takımı 4 madalya kazandı

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks Takımı, Türkiye Şampiyonası İstanbul İl Seçmeleri’nde 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı...

Ümraniye Belediyesi sporcuları, kick boks seçmelerinden 4 madalyayla döndü. Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası İstanbul İl Seçmeleri Müsabakaları'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanan Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, gösterdikleri başarılı performansla Türkiye Şampiyonası biletini aldı.

 

Müsabakalarda dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

“Metin Okan Varan, Büyükler 89 Kg Light Contact kategorisinde İstanbul Şampiyonu oldu.

“Ersin Atmaca, Büyükler 79 Kg Light Contact kategorisinde İstanbul Şampiyonu oldu.

“Muhammed Fatih Yıldırım, Büyükler +91 Kg K1 kategorisinde ikinci oldu.

“Sıraç Var, Gençler 57 Kg Point Fighting kategorisinde ikinci oldu.”

Bu kapsamda sporcular, 1-9 Temmuz tarihleri arasında Bolu'da düzenlenecek Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nü temsil etmeye hak kazandı.

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