Ümraniye Belediyesi sporcunun yanında! Kick Boks Takımı 4 madalya kazandı
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Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks Takımı, Türkiye Şampiyonası İstanbul İl Seçmeleri’nde 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı...
Ümraniye Belediyesi sporcuları, kick boks seçmelerinden 4 madalyayla döndü. Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası İstanbul İl Seçmeleri Müsabakaları'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanan Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, gösterdikleri başarılı performansla Türkiye Şampiyonası biletini aldı.
Müsabakalarda dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:
“Metin Okan Varan, Büyükler 89 Kg Light Contact kategorisinde İstanbul Şampiyonu oldu.
“Ersin Atmaca, Büyükler 79 Kg Light Contact kategorisinde İstanbul Şampiyonu oldu.
“Muhammed Fatih Yıldırım, Büyükler +91 Kg K1 kategorisinde ikinci oldu.
“Sıraç Var, Gençler 57 Kg Point Fighting kategorisinde ikinci oldu.”
Bu kapsamda sporcular, 1-9 Temmuz tarihleri arasında Bolu'da düzenlenecek Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nü temsil etmeye hak kazandı.