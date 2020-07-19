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Spor

Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Okçuluk Kabza Töreni Yarışması

Yeniakit Publisher
2020-07-19 15:49:59 -
Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Okçuluk Kabza Töreni Yarışması

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Okçuluk Kabza Töreni Yarışması yapıldı.

Ümraniye Av Köşkü'nde gerçekleştirilen organizasyona, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

Geleneksel okçuluk, av okçuluğu ve otantik okçuluk olmak üzere 3 grup halinde yapılan etkinlikte, paralimpik kadın ve erkek yarışması, kadınlar ve çocuk yarışması ile erkekler yarışması gerçekleştirildi.

Vatandaşları, eğitmenler eşliğinde ok atma ve ata binme gibi etkinliklerle buluşturan organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara kupaları verildi.

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