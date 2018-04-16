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Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl Oyunları başladı

Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği '4. Geleneksel Akıl Oyunları’yarışmaları Dudullu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda başladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:44
Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl Oyunları başladı

Ümraniye Belediyesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen yarışmalarda ilkokul ve ortaokul öğrencileri yer alıyor.

Dudullu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda, İlkokul 1. ve 2. Sınıflarda; tangram, t-puzzle, hedef 4, 9 taş, 3. ve 4. Sınıflarda; mangala, reverse, 9 taş, hedef 4 oyunlarında müsabakalar gerçekleştirildi. Ortaokullarda da 11 oyunda müsabakalar gerçekleştirilecek. Yarışmalar ise 11-12 Nisanda Dudullu İmam Hatip Lisesi’nde yapılacak.

Dereceye girecek öğrencilere 19 Nisan Perşembe günü saat 11:00’de Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip lisesi Spor Salonu’nda, Akıl Oyunları Festivali programıyla kupa ve madalyalar sahiplerine verilecek.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 18:44
  1. Ümraniye Belediyesi

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