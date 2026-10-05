Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın teyzesi dualarla Hakk'a uğurlandı
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın teyzesi Hasibe Tepecik dualarla Hakk'a uğurlandı.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın teyzesi Hasibe Tepecik son yolculuğuna uğurlandı.
Merhume Hasibe Tepecik için Medine Camii'nde cenaze namazı kılındı. İbadethanedeki törene ilçe protokolü ile merhumenin yakınları katılım sağladı.
Törende merhume Hasibe Tepecik için dualar edilerek haklar helal edildi ve cenaze defnedilmek üzere uğurlandı.
Yetkililer ve katılımcılar, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini yinelediler.
Cenaze programı, taziyelerin kabul edilmesinin ardından sona erdi.