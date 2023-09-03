Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Boğaz’da yarıştı

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi’nin iş birliği ile Oral B’nin ana sponsorluğunda yapılan dünyanın ilk kıtalararası triatlon organizasyonu Challenge İstanbul, 3 Eylül’de yerli ve yabancı, en fazla bin triatletin katılımıyla Beykoz’da düzenlendi. Dünyanın ilk ve tek kıtalar arası triatlon yarışı olma özelliği taşıyan organizasyonuna Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı. Başkan Yıldırım, bin sporcunun yarıştığı 2 bin 400 metrelik Kanlıca-Küçüksu arasındaki parkuru 29 dakikada tamamladı.

Yarışmanın çok heyecanlı ve keyifli olduğunu belirten Başkan Yıldırım, “Gencinden yaşlısına herkes yüzmeyi sevmeli ve öğrenmeli. Çok güzel bir etkinlikte bir araya geldik. Bütün katılan sporcu arkadaşlarımıza, gençlerimize başarılar dilerim. Daha önce de Boğaz’da yüzmüş birisi olarak bu parkur da benim için heyecan verici. 2 bin 400 metrelik parkuru inşallah güzel bir şekilde tamamlayacağız” dedi.

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