0553 313 94 23

Ümraniye AK Parti belediye başkan adayı 2019 yerel seçim

AK Parti Ümraniye belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ve AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Ümraniye belediye başkan adayı kim 2019?

29 Aralık 2018 Cumartesi 13:45
Ümraniye AK Parti belediye başkan adayı 2019 yerel seçim

AK Parti Ümraniye belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ve AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Ümraniye belediye başkan adayı kim 2019?

2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları belli oldu mu? Ümraniye AK Parti belediye başkan adayı İsmet Yıldırım oldu. İsmet Yıldırım KİPTAŞ Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı. 

Ümraniye 2014 yerel seçim sonuçları 

AK Parti % 49

CHP % 29

MHP % 10

SP % 5

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 13:45
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. ümraniye ak parti belediye başkan adayı kim oldu
  5. ak parti ümraniye belediye başkan adayı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toplantı salonunda Binali Yıldırım detayı!
    1. Toplantı salonunda Binali Yıldırım..
    2. Fenerbahçe, yılın bombasını patlattı
    3. Bolu Yeniçağa'da su kuyusu sondajı..
    4. Erzincan'da 110 köy yolu kardan kapandı
    5. İran'da öğrencilerin hayatını..
    6. Rusya'nın iddiası: Esed rejimi..
    7. Ümraniye AK Parti belediye başkan..
    8. Banka çalışanından büyük vurgun! 15..
    9. Rusya'da kritik Suriye zirvesi başladı!
    10. Binali Yıldırım kimdir nerelidir kaç..
    11. Nazilli'nin 'efsane gazozcusu' öldü
    12. Eskişehir'de durdurulan araçta, tarihi..
    13. Osmaniye Otogarı'nda silah ve..
    14. İtiraflar PKK'nın gerçek yüzünü ortaya..
    15. AK Parti İBB belediye başkan adayı kim..
    16. Şeyma Döğücü kimdir, nerelidir?
    17. Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla..
    18. İstanbul'da yılbaşı gecesi ağır tonaj..
    19. MİT, aranan FETÖ mensubunu..
    20. Otomobilin çarptığı kadın yaşamını..
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?