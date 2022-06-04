Umran Dergisi Haziran 2022/334. Sayı Çıktı!...

Garaudy’nin arayışlarının çeşitliliği içinde, hayatının esasını teşkil eden düşüncenin varlık felsefesinden eylem felsefesine geçiş olduğu rahatlıkla anlaşılır.Mesela dinle ilgili tek istikametli yorumlara karşı verilen mücadeleninizleri vardır burada.Geleceğin insanlarına dünü hatırlatan Garaudy,hayatın ana meselesine yani imanın dışa vuran ifadesi olarak eyleme yeni bir bakış açısı kazanmıştır artık. Siyaset, estetik ve din odaklı pek çok mesele üzerine çokça kitap yazan Garaudy, çamurlu yollarda bocalamakta olan yaşayanlara çağrısını çok açık ve net bir biçimde dillendirmiştir.

Derin bilgisi ve günceli yakalamasıyla insanları temel tartışmalara yönelten Garaudy’nin vefatının onuncu yılında yeniden hatırlanması gerekiyor.Belli meselelere dikkat çektiği için kendisine karşı kin ve öfkelerin boşaldığı, aleyhine sahte ve asılsızca ithamların yapıldığı Garaudy haklı mücadelesiyle özellikle 1980’lerden sonraki entelektüel ve siyasi tartışmalara damga vurdu; entelektüel ve siyasi linç girişimlerini hiç umursamadan cesaretle.

Filistinlilerin topraklarını işgal eden ve işledikleri cinayetleri, tarihî tahrif edip çarpıtarak haklı gösteren Siyonist sapkınlıkları gözler önüne seren Garaudy İsrail devletinin ırkçı, bozguncu ve kan dökücü politikasını tenkit ettiği için Siyonistlerin tepkisini çekmiştir. Bu yüzden İsrail Mitler ve Terör kitabı Fransa’da yasaklanmakla kalmaz, kendisi insanlığa karşı işlenmiş suçları reddetme ve ırkçı iftiralarda bulunma suçundan hapis ve para cezasına çarptırılır. Garaudy kitabının antisemit değil, Siyonizm karşıtı olduğunun altını ısrarla çizse de davasını temyize götürme talebi dahi kabul edilmez.

İslâm’la tanıştıktan sonra geçen ömrünü İslâmî yenilenmenin nasıl ve hangi esaslar üzerine inşa edilebileceğine adayan Garaudy,manifesto mahiyetindeki eserleriyleher kuşaktan okuruyla kesintisiz bağ kurmuş, türünün özgün örnekleri arasında gösterilmiş,üstüne çokça konuşulup yazılmış, tarihe söz söylemiş bir düşünürdür. Dünyanın bilgeliklerine kulak vererek kültürel intihara yol açan entegrizme dairkaleme aldığı Entegrizm kitabının ilham ettiği düşüncelerin her biri, şahsi meseleleri ideolojiye karıştırıp bulanıklığı vahim kılanların zanlarını anlamsız hâle getirir.

Dünyaya dayatılan pazar tek tanrıcılığıyla Batı tarzı büyüme modelinin allanıp pullandığı yıllarda, insanlığın kaderi konusunda endişe duyarak, son derece öldürücü olan küreselleşme modelinin dünyaya her iki günde bir Hiroşima’ya mal olduğunu cesurca ortaya koymuş, bu sürecin köklerini ve gidişatını Batı Terörü eserinde gözler önüne sermiştir.

Her şeyden önce savunduklarını, bahsettiği konudaki zevkini, hassasiyetini, coşkularını esas alarak ve elbette hatalarını, yanılgılarını göz ardı etmeden değerlendirmeliyiz Garaudy’i. İçtenlik, cesaret ve umutla kaleme aldığı kitaplarını okurken, onunla birlikte tefekkür ederiz, belki de onunla tartışırız, başka türlü yaşama ideali bağlamında neleri kaybettiğimizi hatırlarız, anlamın umudu olan insanın yaratıcı eylemiyle karşılaşırız.

Bazı Başlıklar:

Farklı Bir Mühtedi OlarakRoger Garaudy/Mustafa AYDIN

Roger Garaudy’nin Ümit veHayali “Başka Bir Dünya Mümkün”/MetinMENGÜŞOĞLU

Garaudy ve Siyonizm Eleştirisi/Ali AKGÜN

Göçmenler/Sığınmacılarve Soros/Burhanettin CAN

Şirin Ebu Akile’nin Şehadeti veTarihi An/Münir Şefik

Araplar, İranlılar ve Türkler/Kasım KASİR