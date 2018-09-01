Umran Dergisi Eylül 2018 sayısı çıktı!

‘İRADELER SAVAŞI’

Küresel Ekonomik İstisna Hali, Yeniden Tanzim ve Türkiye

Donald Trump yönetimi sonrası ABD politikaları, ABD’nin savunmadan saldırı durumuna geçmiş izlenimi vermeye başlamıştır.Güç dili ile konuşanTrump kabadayı edasıyla, uluslararası siyasi ve ticari hukuku askıya almakta ve hukukun olmadığı bir belirsizlik mıntıkası, kaos düzeni üretmektedir. Böylece Batı içi ilişkiler başta olmak üzereyeni bir düzen talebini destursuz bir biçimde dile getirmektedir.ABD şu anda gelişmekte olan ekonomilerin borç kriziniderinleştirmekte, ekonomileriniyavaşlatmakta ve doları kendine çekmek suretiyle bu ülkelere dönük para akışını keserek ekonomilerinmotorunun yağsız kalmasına yol açmaktadır.Neoliberal hegemonya siyasetinin şiddet içeren bu en çıplak hali -ticari, siyasi, askeri- geniş çaplı bir savaş durumuna doğru ilerlemeye yönelik olduğu için de dünya için gerçek bir tehdit!

Türkiye ile ABD arasında sert siyasi ve ekonomikbir çatışma var. BizzatTrump’ınkomutasındaABD, dolar gücüne dayanarak Türkiye’ye karşı akıl dışı bir saldırıya geçti. Bu durum esasında çatışmanın özü itibariylerahip davasından daha derinlerde olduğunu gösteriyor.Zira Türkiye şu an Afrika, Asya ve Arap Körfez bölgesinde oldukça güçlü ekonomik,kültürel, siyasi ve askeri ilişkiler ağı kuruyor. Şurası açık ki, Türkiye ile ABD arasında yaşananlar aynı zamanda İslâm dünyasını da içeren birinci dereceden bir iradeler savaşıdır.

ABD’nin başını çektiği tek kutupluuluslararası sistemyeni güç merkezlerinin ortaya çıktığıçok kutuplu şeklinde nitelenebilecek yeni bir düzene doğru yol almaya başlamıştır.Çin, Rusya, İran ve Türkiye gibi aktörler önemli aşama kaydetmişler, uluslararası gelişmelerde ve politikalarda etkin birkonuma gelmiştirler.Güçlü olan, kendi üretimi ile yetinen, ithalat bağımlısı olmayan, ihracatı ithalatınıkarşılayan ve iyi yönetilen ekonomiler dış müdahaleler karşısında bu kadar sarsılmaz. Cari açığınız yok ise, reel sektöre dayalıolarak artmış bir milli geliriniz var ise kimse sizinle bu kadar oynanamaz. Türkiye aleyhine icra edilen çok yönlü dış politika hamleleri ve stratejik girişimlerle maksatlı bir yıldırmave teslim alma operasyonunun varlığı çok açık. Bunlara sağlamca direnilebilmek,ancak icra edilen sistemi sorgulamakve bu sistemden kurtulmanın çarelerini aramaklamümkün olacaktır.

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Müslümanlar, Devlet ve Yönetim veya“Müslümanların Devleti”/Ömer ALPERENOĞLU

Müslümanların Medeniyet Krizi/Ercan YILDIRIM