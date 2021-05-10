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Siyaset Ümmetin umudu Türkiye! İsrail kınama ile durmaz
Siyaset

Ümmetin umudu Türkiye! İsrail kınama ile durmaz

İsrail’in saldırılarına tepki gösteren STK temsilcileri, “Bu kalleşliklerin artık cılız kınamalarla durmayacağına hepimiz şahit olduk. 1.5 milyar İslam alemi zulme karşı sessiz. Bir tek Erdoğan Filistin’e sahip çıkıyor. Türkiye, gerek diplomatik gerekse de fiili anlamda İsrail’e bir ‘dur’ demeli” şeklinde konuştular.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 09:15:00 -
Ümmetin umudu Türkiye! İsrail kınama ile durmaz

Geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinli Müslümanlara karşı kuduz köpek gibi saldıran siyonist İsrail polislerine karşı başta birçok Müslüman ülke olmak üzere tüm dünya tepki gösterirken, Kadir Gecesi münasebetiyle geldikleri Mescid-i Aksa’da teravih namazını kıldıktan sonra Şam Kapısı’nda toplan Filistinli Müslümanlar yine sert müdahalelere maruz kaldı. Saldırılarda yüzlerce kişi yaralanırken, Akit’e konuşan STK temsilcileri terörist İsrail’in nushtan anlamadığını vurguladılar.

Huzuru ve güveni Türkiye sağlar

Saldırıların bilinçli olduğunu belirten Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan Ak, şunları ifade etti: “Yapılan bu kalleş saldırıların artık cılız bir kınama ile lanetleme ile durmayacağına hepimiz şahit olduk. 9 milyon nüfuslu İsrail karşısında 1 buçuk milyar nüfusa sahip Müslüman aleminin bu şekilde etkisiz kalması kabul edilebilir bir durum değildir. Artık bu sözde devlete karşı somut bir adım atılması gerekiyor. Orada akan gözyaşının, kanların durması için bir şeyler yapılması gerekiyor. Yaşanan zulümlere karşı sözde İslam ülkelerinin duruşlarına bakarsak orada yaşanan felaketlere dur diyecek tek bir ülke var o da Türkiye’dir diyebilirim. İslam ülkeleri, İslam teşkilatları hâlâ sessizliğini koruyor ne yazık ki. İlk kıblemizde kadınlara, çocuklara el kaldırılacak, Müslümanlar ve İslam teşkilatları buna karşı gelmeyecekse olmalarının ne anlamı var. Bu mübarek günde yaşanan zulümler, akan kanlar reva mıdır? Bu saldırılar bilinçli ve organize saldırılardır. Bir an önce akan kana dur dememiz gerekiyor. Orası geçmişte bizim toprağımızdı. İnsanları hoşgörü ile refah seviyeleri yüksek, kan akmadan, gözyaşı dökmeden yaşıyordu. Bunu geçmişte yapan Türklerdi, yine yapacak olan Türklerdir.”

Müslümanlar artık uyanmalı

Türkiye’nin Filistin’e her zaman sahip çıkacağını vurgulayan Bağımsız Diyanet-Sen Başkanı Faruk Çetin de, şunları dile getirdi: “İsrail yıllardır özellikle Müslüman aleminin mübarek kabul ettiği günleri hedef alarak oradaki mazlumlara türlü işkenceler uyguluyor. 1.5 milyar nüfusa sahip Müslüman alemi konuya sessiz kalırken, bir Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkisini hakkıyla gösteriyor. Türkiye hiçbir zaman Filistin’i yalnız bırakmamıştır, bundan sonra da yalnız bırakmayacaktır. Müslümanların artık Filistin için uyanmaları, ayağa kalkmaları ve gerekeni yapması gerekiyor. Şu anda birçok Müslüman ülke bazı devletler tarafından kandırılıyor. Bazıları dünya devletlerinden korkuyor. Bazıları ise kafasını kuma gömüp bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyor. Filistin’e ve orada bulunan Müslüman kardeşlerimize Türkiye olarak her zaman sahip çıkacağız. Diğer devletler gibi yapmak bizim gibi kadim geçmişi olan bir millete yakışmaz. Biz elimizden geleni yaparız geri kalan ülkeleri de kendi vicdanları ile başbaşa bırakırız.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

1905

Türkiye son kaledir Türkiye cumhuriyeti devleti var oldukça filistin düşmeyecek Türkiye cumhuriyeti devleti son kale eğer düşerse ne filistin nede islam coğrafyası ayakta kalması mümkün değildir hepsi çöker çoğu müslüman ülkesi zaten kendini satmış kimileride kafasını kuma gömmüş kimi ülkede iç savaş olduğundan kılını dahi kıpırdatmıyor tüm islam ümmet-i bir olmadığı sürece kan ve göz yaşlarının akması durmayacak sadece bizim ülkenin kınaması veya fiilen bir şey yapmasıyla yeterli olmaz birlikten güç doğar bu gücün oluşması için tüm müslüman ülkelerin bir ve beraber olması şart
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Putsavar

Fiili anlamda nasıl olacakmış onu da biraz açıklasalardı bari.
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