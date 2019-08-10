0553 313 94 23

Ümmetin sesi olmak ve bayramlarda kucaklaşmak

Ramazan-ı Şerif’in üzerinden 2 ay 10 gün geçti. Bu süre içinde birçok İslam ülkesinde hüküm süren, zulüm, acı ve gözyaşının bitmediğini, aksine gönüllerde daha derin yaralar açmak isteyenlerin insafsız çabalarının artarak devam ettiğini gördük.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:47
Ümmetin sesi olmak ve bayramlarda kucaklaşmak

Bu nedenle bir Kurban Bayramı’nı daha mahzun karşılıyoruz. Şöyle arşivleri taradığımızda, sadece bir yıl öncesine dönersek, gazetemiz Yeni Akit’in ’’Ümmet, mazlum coğrafyadaki Haçlı-Siyonist zulmüne karşı birlik olunması halinde bayramların gerçek manada coşku ile yaşanacaktır’’ çağrısının sesi olduğunu görüyoruz. Bugün, ümmetin coğrafyasının büyük bir bölümünde yaşanan iç karışıklıklar ve savaşların gölgesinde bayrama girmek acaba hangi Müslümana hakikaten bayramın coşkusunu hissettirebiliyor.

Zalimlerin cezası cehennemdir

Şöyle bir dünya haritasına baktığımızda; Arakan’dan Doğu Türkistan’a, Gazze’den, Suriye’ye, Irak’tan Libya’ya emperyalist zulmün pençesinde kıvranan din kardeşlerimizin gözyaşları içinde kurbanlarını kesmeye çalışmaları, bayram sofralarına oturmaları hakiki Müslümanın da yüreğinde bir yaradır. Hep birlikte hafızamızı zorladığımızda yanı başımızdaki Suriye’nin eli kanlı diktatörü Esed’in zulmünden kaçamayan yüz binlerce Müslümanın 7-8 yıldır bayramları silahların gölgesinde karşıladığını hatırlayacağız. Şu anda bile değişen bir şey yok. Adeta bir açık hava hapishanesine dönen Suriye’den çıkmayı başarabilen milyonlarca mülteci ise gurbet elde bayramı karşılamanın hüznünü yaşıyor. Terör devleti İsrail’in saldırılarına maruz kalan Gazze’de de bayram buruk karşılanacak. Özellikle Kudüs’ün Siyonistlere peşkeş çekilme sürecinin hız kazanması hepimizin hüznünü birkaç kat daha artırıyor. Ne Cuma ne de bayram dinleyen zalimler Filistinli kardeşimizi şehit ederken, acaba bayramı hangi coşkuyla kutlayabiliriz. Ümmetin bayramı mahzun karşılamasına ses çıkarmamak bile zalimlere cesaret vermekle eşdeğer. Herşeyden önce kardeşlerimize dua etmeliyiz ve her daim yardım elimizi uzatmalıyız. Silahların gölgesinde bayram sevincini yaşayamayan, zulüm ve baskı altında inlerken, bizler onların kurtuluşu için yüce Rabbimize dua etmeliyiz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turan'dan Çanakkale'de türbe ve mezar ziyareti
    1. Turan'dan Çanakkale'de türbe ve mezar..
    2. Azez’de patlama: Ölü ve yaralılar var
    3. Irak Suriye'deki vatandaşlarını..
    4. LÖSEV’in en küçük gönüllüsü
    5. Ünlü Sanatçı Baha’ya Buharkent’te..
    6. Boy kaç yaşına kadar uzar!
    7. Trabzonspor-Sparta Prag maçının..
    8. Londralı taksi şoförlerinin beyninde..
    9. Fındık üreticileri çifte bayram yaşıyor
    10. Mezarlıkta ’Ağlayan Evler’ fotoğraf..
    11. Bakan Akar ve Komutanlar, KKTC’deki..
    12. Sahte paranın kurbanı olmayın
    13. Başkan Geylani, bayram öncesi..
    14. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda arefe..
    15. Bu yıl kurban arzında sıkıntı yaşanmadı
    16. Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde..
    17. 110 bin liralık gasp anı kamerada
    18. Ağrı'da taşlı sopalı kavga
    19. KMÜ ailesi bayramlaşma töreninde bir..
    20. Kurban Bayramı sofralarının..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz