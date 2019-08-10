Ümmetin sesi olmak ve bayramlarda kucaklaşmak

Bu nedenle bir Kurban Bayramı’nı daha mahzun karşılıyoruz. Şöyle arşivleri taradığımızda, sadece bir yıl öncesine dönersek, gazetemiz Yeni Akit’in ’’Ümmet, mazlum coğrafyadaki Haçlı-Siyonist zulmüne karşı birlik olunması halinde bayramların gerçek manada coşku ile yaşanacaktır’’ çağrısının sesi olduğunu görüyoruz. Bugün, ümmetin coğrafyasının büyük bir bölümünde yaşanan iç karışıklıklar ve savaşların gölgesinde bayrama girmek acaba hangi Müslümana hakikaten bayramın coşkusunu hissettirebiliyor.

Zalimlerin cezası cehennemdir

Şöyle bir dünya haritasına baktığımızda; Arakan’dan Doğu Türkistan’a, Gazze’den, Suriye’ye, Irak’tan Libya’ya emperyalist zulmün pençesinde kıvranan din kardeşlerimizin gözyaşları içinde kurbanlarını kesmeye çalışmaları, bayram sofralarına oturmaları hakiki Müslümanın da yüreğinde bir yaradır. Hep birlikte hafızamızı zorladığımızda yanı başımızdaki Suriye’nin eli kanlı diktatörü Esed’in zulmünden kaçamayan yüz binlerce Müslümanın 7-8 yıldır bayramları silahların gölgesinde karşıladığını hatırlayacağız. Şu anda bile değişen bir şey yok. Adeta bir açık hava hapishanesine dönen Suriye’den çıkmayı başarabilen milyonlarca mülteci ise gurbet elde bayramı karşılamanın hüznünü yaşıyor. Terör devleti İsrail’in saldırılarına maruz kalan Gazze’de de bayram buruk karşılanacak. Özellikle Kudüs’ün Siyonistlere peşkeş çekilme sürecinin hız kazanması hepimizin hüznünü birkaç kat daha artırıyor. Ne Cuma ne de bayram dinleyen zalimler Filistinli kardeşimizi şehit ederken, acaba bayramı hangi coşkuyla kutlayabiliriz. Ümmetin bayramı mahzun karşılamasına ses çıkarmamak bile zalimlere cesaret vermekle eşdeğer. Herşeyden önce kardeşlerimize dua etmeliyiz ve her daim yardım elimizi uzatmalıyız. Silahların gölgesinde bayram sevincini yaşayamayan, zulüm ve baskı altında inlerken, bizler onların kurtuluşu için yüce Rabbimize dua etmeliyiz.