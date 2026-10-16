İstanbul’da enselendi Kripto dolandırıcısı Schueller’e MİT pençesi

Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde tespit edilen 15 ayrı adrese eş zamanlı basılan darbelerle çete üyeleri etkisiz hale getirildi.

Milyonlarca dolar ve cephanelik ele geçirildi!

Adreslerde gerçekleştirilen detaylı aramalarda, suç geliri olduğu değerlendirilen 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin TL nakit para ile 6 adet kripto varlık soğuk cüzdanı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 4 adet uzun namlulu silah, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1.400 adet mühimmat bulunarak el konuldu. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.