İstanbul’da enselendi Kripto dolandırıcısı Schueller’e MİT pençesi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Interpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranırken MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla İstanbul’da çökertilen kripto para dolandırıcısı Richard James Schueller’in ardından, firari elebaşına siper olan 3 koruması da kıskıvrak yakalandı.
Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde tespit edilen 15 ayrı adrese eş zamanlı basılan darbelerle çete üyeleri etkisiz hale getirildi.
Milyonlarca dolar ve cephanelik ele geçirildi!
Adreslerde gerçekleştirilen detaylı aramalarda, suç geliri olduğu değerlendirilen 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin TL nakit para ile 6 adet kripto varlık soğuk cüzdanı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 4 adet uzun namlulu silah, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1.400 adet mühimmat bulunarak el konuldu. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
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