  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karanlık cinayetler bir bir aydınlanıyor! Akın Gürlek: Hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız Halk TV’ye kayyımın nedeni yolsuzluk Belediye otobüsünün tekerleği yerinden fırladı! İller farklı zihniyet aynı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2027 bütçesini açıkladı: Hedef yüzde 4,2 büyüme ve yüzde 21 enflasyon Ekrem, hani artık su baskınları yaşanmayacaktı? Bir yağmur 4 can aldı Yolsuzluk tutuklusu Ekrem, kendini savunmak yerine gazetemize saldırdı! Aklı fikri Akit’te Onlarca araç satmışlar... "Change" dolandırıcıları hakkında yeni gelişme Vesayet odaklarının her türlü baskı ve engellemelerine rağmen 75. yılını kutluyor! İmam hatipler gururumuz Başsavcılık açıkladı! Sarıgül ailesine operasyonda dudak uçuklatan para trafiği iddiası Mali Şube’den sabah operasyonu! Aylin Sarıgül ve oğulları gözaltına alındı
Gündem İstanbul’da enselendi Kripto dolandırıcısı Schueller’e MİT pençesi
Gündem

İstanbul’da enselendi Kripto dolandırıcısı Schueller’e MİT pençesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul’da enselendi Kripto dolandırıcısı Schueller’e MİT pençesi

Interpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranırken MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla İstanbul’da çökertilen kripto para dolandırıcısı Richard James Schueller’in ardından, firari elebaşına siper olan 3 koruması da kıskıvrak yakalandı.

Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde tespit edilen 15 ayrı adrese eş zamanlı basılan darbelerle çete üyeleri etkisiz hale getirildi.

Milyonlarca dolar ve cephanelik ele geçirildi!

Adreslerde gerçekleştirilen detaylı aramalarda, suç geliri olduğu değerlendirilen 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin TL nakit para ile 6 adet kripto varlık soğuk cüzdanı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 4 adet uzun namlulu silah, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1.400 adet mühimmat bulunarak el konuldu. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Borsa çetesine SPK darbesi! Fon vurguncusu Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu 21 kişiye suç duyurusu
Borsa çetesine SPK darbesi! Fon vurguncusu Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu 21 kişiye suç duyurusu

Gündem

Borsa çetesine SPK darbesi! Fon vurguncusu Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu 21 kişiye suç duyurusu

Netanyahu küresel siyonist çetenin himayesinde!
Netanyahu küresel siyonist çetenin himayesinde!

Dünya

Netanyahu küresel siyonist çetenin himayesinde!

Diyarbakır’da uyuşturucu çetesine büyük darbe! 3 zehir taciri 2 ton 200 kilo esrar ile yakalandı!
Diyarbakır’da uyuşturucu çetesine büyük darbe! 3 zehir taciri 2 ton 200 kilo esrar ile yakalandı!

Gündem

Diyarbakır’da uyuşturucu çetesine büyük darbe! 3 zehir taciri 2 ton 200 kilo esrar ile yakalandı!

İstanbul'da çetelerden ele geçirilen 153 tabanca ve bin 24 mermi sergilendi
İstanbul'da çetelerden ele geçirilen 153 tabanca ve bin 24 mermi sergilendi

Yerel

İstanbul'da çetelerden ele geçirilen 153 tabanca ve bin 24 mermi sergilendi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23