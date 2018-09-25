Ümmetin sesi Erdoğan’dan mazlumlara destek mesajı: Zulme rıza zulümdür

BBM 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için New York’ta bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ve Müslüman toplumuyla buluştu. Büyük bir sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan ilk olarak, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen etkinliğe katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

GÖNÜL SINIRLARIMIZ, FİZİKİ SINIRLARIN ÇOK ÖTESİNDE

Büyük tezahüratlar ve destek pankartları arasında konuşmasını gerçekleştiren Erdoğan, “Buradaki insanlarımız her türlü çabayı göstererek Türkiye’nin ve Türkiye’nin savunduğu ilkelerin Amerikan kamuoyu tarafından duyulmasını sağladılar. Özellikle 1915 olaylarına dair Ermeni yalanlarının yayılmasını engellemek için gerçekten takdireşayan çabalar harcadılar. Ben, sizlerin aracılığıyla Türkiye’nin gönüllü elçileri olan tüm vatandaşlarıma buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Gönül sınırlarımız, fiziki sınırların çok ötesinde”dedi.

HİÇBİR KARDEŞİMİZİ KATİLLERE TESLİM ETMEDİK

Türkiye’nin 3,5 milyonu aşkın Suriyeli mazluma sahip çıktığını hatırlatan Erdoğan şunları dile getirdi: “Kapımıza sığınan hiçbir kardeşimizi eli kanlı katillere teslim etmedik, bırakmadık. 194 ülkenin içinde olduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 5 ülkenin dudakları arasına bir dünya mahkum edilemez. Daimi üye, geçici üye bu ayrımın olmaması lazım. Eğer olacaksa 20 üyenin 20’si de daimi üye ve dönüşümlü olacak. Dünyadaki her kıtadan, her inanç grubundan ülkeler bu daimi üyelerin içinde yerini alacak. Bu olduğu zaman adalet olur.”

“VAHDET” ÇAĞRISI

Müslümanlar arasında birlik vurgusu yapan Erdoğan, şöyle devam etti: “Ne yazık ki Kur’an-ı Kerim’in bu emrine Müslümanlar uymuyor. Uymadığı için bu parçalanmışlık bizi mahvediyor. Rabb’imiz, ‘Hepiniz toptan Allah’ın ipine sarılınız, Allah’ın Kur’an’ına sarılınız, dağılmayınız, tefrikaya düşmeyiniz’ buyuruyor. Devamında, ‘Düşerseniz gücünüz gider, zayıf düşersiniz. Resul-i Kibriya Efendimizin ve Kur’an’ın tarifiyle ‘bir bedenin uzuvları’, ‘bir duvarın tuğlaları gibi’ olması gereken Müslümanlar, maalesef bugün vahdete hasret yaşıyor. Açık söylüyorum, Filistin meselesinin onca yıldır çözüme kavuşturulamamasının sebebi, İsrail’in hukuk tanımazlığından daha çok Müslümanlardaki vahdet yani birlik eksikliğidir.”

RUHUNU 1 DOLARA SATANLAR GİBİ OLMADINIZ

Daha sonra “TÜRKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği”ne katılan Başkan Erdoğan buradaki konuşmasında ise, “Ruhunu bir dolara satan alçaklara inat TÜRKEN, faaliyetleriyle ülkemizin gururu oldu. TÜRKEN, uzun yıllar FETÖ’cü hainlerin musallat olduğu yurt dışı eğitim alanında gerçekten önemli projelere imza attı” dedi.

İDLİB’İN SREBRENİTSA OLMASINI ENGELLEDİK

Erdoğan konuşmasın şöyle sürdürdü: “Uluslararası güvenliği temin ile mükellef Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi gibi kurumlar Bosna’da, Kosova’da, Ruanda’da, Yemen’de, Filistin’de, Arakan’da olduğu gibi Suriye’de de sessizliğe gömülmüştür. Srebrenitsa katliamına engel olamayan bu kurumlar, 20 yıl sonra Halep’teki sivil ölümlerini sadece uzaktan seyretmişlerdir. Şayet Türkiye’nin çabaları olmasaydı, İdlib’de de muhtemelen aynı felaket yaşanacaktı.

MAZLUMLAR İÇİN ÖLÜRÜZ

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Sözüm ona demokrasi havariliği yapan pek çok ülke, Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesi karşısında seslerini dahi çıkarmıyor. Kendileri söz konusu olduğunda tek bir taşlarının yerinden oynamasına, tek bir camlarının kırılmasına tahammül edemeyenler, Filistinlilerin başlarına yıkılan evlerini görmezden geliyor. Bizim inancımızda zulme rıza zulümdür”. Kanayan bir yarayı sarmak için gerektiğinde ölümü dahi göze alırız.”

FIRAT’IN DOĞUSUNA OPERASYON SİNYALİ

Türkiye’nin 4 bin kilometrekarelik bir alanı DEAŞ’lı ve PKK’lı teröristlerden temizleyerek Suriye halkının emniyet içinde yaşadığı güvenli bölgeler haline getirdiğini hatırlatan Erdoğan, gelecek dönemde benzer adımları Fırat’ın doğusunda da atacaklarını aktardı.

HASRET GİDERDİLER

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesinin (TASC) düzenlediği etkinliğe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de yaşayan Türkler ve Amerikalı Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılandı. Program sürerken Başkan Erdoğan’ın yanına giden Filistinli Ebubekir Serag, kendisiyle bir süre görüşüp sarıldı. Erdoğan, Malkolm X’in kızları Qabilah ve İlyasah’ı de kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan eşlik etti. “TÜRKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği”ne de katılan Başkan Erdoğan programın sonunda TÜRKEN yönetim kurulu üyeleri ve öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.