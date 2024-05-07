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Gündem Ümmetin sesi Akit! Kariye Camii'ni müze zulmünden kurtaran o manşetler
Gündem

Ümmetin sesi Akit! Kariye Camii'ni müze zulmünden kurtaran o manşetler

Yeniakit Publisher
2024-05-07 14:21:00 - 2024-05-07 14:24:11
Ümmetin sesi Akit! Kariye Camii'ni müze zulmünden kurtaran o manşetler

CHP diktatörlüğü tarafından ibadete kapatılan ve 75 yıl boyunca ezana hasret kalan Kariye Camii’nin ibadete açılmasına yönelik Akit'in ısrarlı yayınları sonuçlarını verdi.

 HABER MERKEZİ 

Hak ve hakikat mücadelesinde çeyrek asrı geride bırakan gazetemiz Akit’in ısrarlı yayınları bir pranganın daha kırılmasına vesile oldu. Fatih Sultan Mehmet Vakfı’nın hayrat taşınmazları arasında yer alan ve 1945 yılında CHP diktatörlüğü tarafından ibadete kapatılan Kariye Camii’nin ibadete açılmasına yönelik yayınlarımız sonuçlarını verdi. Gazetemiz kiliseden camiye, camiden müzeye, müzeden 2020'de tekrar camiye çevrilen Kariye’nin cemaatine kavuşması için onlarca habere imza attı.  

İşte “İyi ki Akit var” dedirten haberlerimizden bazıları...

  • Kariye Camii’nin açılması için ilk günden beri takipçi olan Akit Gazetemiz akit, 21 Ocak 2020 tarihinde “Kariye’deki 75 yıllık ezan hasreti bitsin” başlığıyla İstanbul’un fethinden bir süre sonra camiye çevrilen ve 434 sene boyunca Müslümanların İstanbul’daki ikinci Ayasofya’sı olan Kariye Camii’nde 1945 yılından beri namaz kılmanın yasak olduğunu dile getirmişti.

  • 11 Şubat 2020 tarihinde ‘Kariye Camii için ÜMMET AYAKTA’ başlıklı haberimizle ümmetin sesine aracı olduk.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

  • 22 Ağustos 2020 tarihli çıkan nüshamızda ‘Kariye Camii’nin de zincirleri kırıldı’ başlıklı haberleriyle Kariye Camii’nin prangalarını sürekli gündemde tutmuştu.

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