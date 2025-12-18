  • İSTANBUL
Yerel Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu! Karlı Kaçkar Dağları’nı bir de böyle izleyin
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu! Karlı Kaçkar Dağları’nı bir de böyle izleyin

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası kar yağışının ardından beyaza büründü ve ortaya enfes görüntüler çıktı.

Rize’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde dün geceden itibaren kar yağdı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Kara yolları ekipleri ise yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının ardından çam ormanları ve yayla dron ile görüntülendi.

