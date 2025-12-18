  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem CHP'li belediyede ihmal bitmiyor: Vatandaş bozuk yolu kendi imkanlarıyla onardı!
Gündem

CHP'li belediyede ihmal bitmiyor: Vatandaş bozuk yolu kendi imkanlarıyla onardı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Marmaraereğlisi’nde belediyecilik iflas etti; CHP’li Mustafa Onur Bozkurter’in ilgilenmediği bozuk yollar vatandaşı canından bezdirdi. Emine Öztekin isimli vatandaş, cebinden para harcayarak yoldaki çukurları betonla kapattı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde CHP’li belediyenin hizmet sorumsuzluğu vatandaşın sabrını taşırdı. Yeniçiftlik Mahallesi Erguvan Çiçeği Caddesi’nde yaşayan Emine Öztekin, defalarca talep edilmesine rağmen belediye tarafından onarılmayan yolu kendi imkanlarıyla yapmak zorunda kaldı. Köstebek yuvasına dönen yolda araçların hasar aldığını belirten Öztekin, "Belediyenin yapacağı işi ben yapıyorum, böyle bir şey olur mu? Yol yok, su yok, elektrik yok" diyerek CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter'e tepki gösterdi.

Cebinden para ödeyerek çukurlara beton atan vatandaşın bu çilesi, CHP’li belediyelerdeki hizmet yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP’Lİ BELEDİYEDE İHMALİN BEDELİNİ HALK ÖDÜYOR

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçftlik Mahallesi'nde köstebek yuvasına dönen yolun çukurlarını bir vatandaş betonla kapatarak kendi imkanlarıyla çözdü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Erguvan Çiçeği Caddesi'nde yaşayan Emine Öztekin, evlerin bulunduğu bölgedeki bozuk yolu kendi imkanlarıyla onardı.

Arabaların çukurlara girdiğini, yol yüzünden sürekli sorun yaşandığını belirten Öztekin, "Burası yol ama her yer köstebek yuvası gibi, arabalar çukura düşüyor. Cebimden para verdim, beton attım. Belediyenin yapacağı işi ben yapıyorum, böyle bir şey olur mu? Yol yok, su yok, elektrik yok. Her yer ev ama bunlar yok. Lütfen buraya bir çare istiyoruz, böyle olmaz" ifadelerini kullandı.

CHP’nin iti işçilerinden daha değerli
CHP’nin iti işçilerinden daha değerli

Gündem

CHP’nin iti işçilerinden daha değerli

CHP Kapıyı Kapattı, DSP Kucak Açtı! Aksakal’dan Kılıçdaroğlu’na Şok Teklif: "Tüm Ekibinle Gel, Partinin Başına Geç!
CHP Kapıyı Kapattı, DSP Kucak Açtı! Aksakal’dan Kılıçdaroğlu’na Şok Teklif: “Tüm Ekibinle Gel, Partinin Başına Geç!

Gündem

CHP Kapıyı Kapattı, DSP Kucak Açtı! Aksakal’dan Kılıçdaroğlu’na Şok Teklif: “Tüm Ekibinle Gel, Partinin Başına Geç!

CHP lideri bozgunculuk yapıyor
CHP lideri bozgunculuk yapıyor

Gündem

CHP lideri bozgunculuk yapıyor

Böyle olur CHP’li belediyenin çocuk etkinliği! LGBT kıyafetli sapkından şok eden hayasızlık!
Böyle olur CHP’li belediyenin çocuk etkinliği! LGBT kıyafetli sapkından şok eden hayasızlık!

Gündem

Böyle olur CHP’li belediyenin çocuk etkinliği! LGBT kıyafetli sapkından şok eden hayasızlık!

Diğer CHP’li belediyeler duymasın! Belediye bilgisayarında kripto madenciliği
Diğer CHP’li belediyeler duymasın! Belediye bilgisayarında kripto madenciliği

Gündem

Diğer CHP’li belediyeler duymasın! Belediye bilgisayarında kripto madenciliği

CHP’li belediyenin ihmalkarlığı yine patlak verdi! Denetimsizliği Sarıyer’i facianın eşiğine getirdi: Kayan bina gecekonduya çarparak durabildi
CHP’li belediyenin ihmalkarlığı yine patlak verdi! Denetimsizliği Sarıyer’i facianın eşiğine getirdi: Kayan bina gecekonduya çarparak durabildi

Gündem

CHP’li belediyenin ihmalkarlığı yine patlak verdi! Denetimsizliği Sarıyer’i facianın eşiğine getirdi: Kayan bina gecekonduya çarparak durabildi

Hepsini yerlere saçıp israf etmişti! CHP'nin patates şovmeni bu kez hakaret saçtı
Hepsini yerlere saçıp israf etmişti! CHP'nin patates şovmeni bu kez hakaret saçtı

Gündem

Hepsini yerlere saçıp israf etmişti! CHP'nin patates şovmeni bu kez hakaret saçtı

CHP’li meclis üyesi partisinden istifa etti
CHP’li meclis üyesi partisinden istifa etti

Gündem

CHP’li meclis üyesi partisinden istifa etti

CHP'li İzmir'de paralar böyle heba ediliyor: Levent Üzümcü'nün bir oyunu için harcanan paralara bakın!
CHP'li İzmir'de paralar böyle heba ediliyor: Levent Üzümcü'nün bir oyunu için harcanan paralara bakın!

Gündem

CHP'li İzmir'de paralar böyle heba ediliyor: Levent Üzümcü'nün bir oyunu için harcanan paralara bakın!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23