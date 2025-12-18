CHP'li belediyede ihmal bitmiyor: Vatandaş bozuk yolu kendi imkanlarıyla onardı!

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde CHP’li belediyenin hizmet sorumsuzluğu vatandaşın sabrını taşırdı. Yeniçiftlik Mahallesi Erguvan Çiçeği Caddesi’nde yaşayan Emine Öztekin, defalarca talep edilmesine rağmen belediye tarafından onarılmayan yolu kendi imkanlarıyla yapmak zorunda kaldı. Köstebek yuvasına dönen yolda araçların hasar aldığını belirten Öztekin, "Belediyenin yapacağı işi ben yapıyorum, böyle bir şey olur mu? Yol yok, su yok, elektrik yok" diyerek CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter'e tepki gösterdi.

Cebinden para ödeyerek çukurlara beton atan vatandaşın bu çilesi, CHP’li belediyelerdeki hizmet yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP’Lİ BELEDİYEDE İHMALİN BEDELİNİ HALK ÖDÜYOR

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçftlik Mahallesi'nde köstebek yuvasına dönen yolun çukurlarını bir vatandaş betonla kapatarak kendi imkanlarıyla çözdü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Erguvan Çiçeği Caddesi'nde yaşayan Emine Öztekin, evlerin bulunduğu bölgedeki bozuk yolu kendi imkanlarıyla onardı.

Arabaların çukurlara girdiğini, yol yüzünden sürekli sorun yaşandığını belirten Öztekin, "Burası yol ama her yer köstebek yuvası gibi, arabalar çukura düşüyor. Cebimden para verdim, beton attım. Belediyenin yapacağı işi ben yapıyorum, böyle bir şey olur mu? Yol yok, su yok, elektrik yok. Her yer ev ama bunlar yok. Lütfen buraya bir çare istiyoruz, böyle olmaz" ifadelerini kullandı.