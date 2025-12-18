Suriye yönetiminden SDG'ye son teklif!

Turkiye Today'den Ömer Özkızılcık'ın kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Şam, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) nihai teklif olarak kabul ettiği, entegrasyon için bir yol haritası içeren ve 13 maddeden oluşan bir teklif sundu.

10 Mart'taki anlaşmada uygulama için son tarih 31 Aralık olarak belirlenmişti.

Haberde, Şam'ın son teklifine göre uzun süredir devam eden çıkmaza barışçıl bir çözüm bulmak amacıyla SDG'nin Suriye ordusu içinde üç tümen halinde yapılanabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca yeni teklif, Suriye ordusunun diğer tümenlerinin kuzeydoğu Suriye'ye girmesini öngören bir madde de içeriyor.

SDG, Suriye hükümet güçleri hariç olmak üzere sadece kendi silahlı gruplarından oluşan üç tümenin Suriye'nin kuzeyinde konuşlandırılması konusunda ısrar ediyordu.

"Son teklif"

SDG'nin Amberin Zaman'ın haberinde yer alan daha önceki bir teklifi reddetmesinin ardından Şam 13 maddelik yeni bir teklif hazırladı.

Bu öneri SDG'nin Suriye ordusu içinde üç tümen halinde yeniden örgütlenmesine izin vermesi bakımından önemli.

Ancak temel anlaşmazlık bölgesel gibi görünüyor. SDG, Suriye ordusunun kuzeydoğu Suriye'deki varlığının sınırlandırılmasında ısrar ediyor ve sadece üç tümeninin Fırat'ın doğusunda konuşlanmasını talep ediyor.

Bu hem Şam hem de Ankara için kırmızı çizgi. Teklif, Suriye ordusunun diğer tümenlerinin de kuzeydoğu Suriye'ye girmesini öngörüyor.

İkinci önemli anlaşmazlık noktası ise komuta ve kontrol. Şam, üç tümenin Savunma Bakanlığı'nın yetkisi altında olmasında ısrar ederken SDG özerk bir komuta yapısını korumaya çalışıyor ve bu da ordu içinde ordu demek.

Turkiye Today'deki habere göre, Şam şimdi SDG'nin resmi yanıtını bekliyor. SDG'nin teklifi kabul etmemesi durumundaysa bölgede gerilimin artabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News, Turkiye Today