Messi ile tokalaşma 470 bin, özel görüşme 5 milyon lira: Organizatör gözaltında! Dudak uçuklatan hediye...

Arjantinli süperstar Lionel Messi’nin 14 yıl aradan sonra Hindistan’a gerçekleştirdiği ziyaret, hem astronomik rakamlarla satılan görüşme paketleri hem de stadyumda çıkan olaylarla gündeme oturdu. Organizasyonun resmi internet sitesine göre, Arjantinli yıldızla tokalaşmak ve bir hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hayranlar için hazırlanan özel paketin bedeli 11 bin doları (yaklaşık 470 bin TL) aştı.

Üç gün süren ziyaret kapsamındaki bu pakete, stadyumda VIP koltuk ve Messi imzalı Arjantin forması da dahil edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, şirketler ve üst düzey isimler için kapalı kapılar ardında düzenlenen çok özel görüşmelerin fiyatı ise dudak uçuklatan rakamlara, yaklaşık 1 milyon rupiye (yaklaşık 120 bin dolar- 5 milyon liradan fazla) ulaştı.

Halka açık etkinliklerin bilet fiyatları ise 3.500 rupiden (yaklaşık 42 dolar) satışa sunuldu.

GRGANİZATÖR TUTUKLANDI

8 kez Ballon d’Or kazanan Dünya Şampiyonu, 2011 yılından bu yana ilk kez ayak bastığı Hindistan ziyaretini geçen pazartesi günü sıkı güvenlik önlemleri altında tamamladı. Ancak ziyarete damgasını vuran olay, geçtiğimiz cumartesi günü Kalküta’da yaşandı. Salt Lake Stadyumu’ndaki etkinlikte, biletlere yüksek ücretler ödeyen binlerce taraftar; politikacılar, bürokratlar ve güvenlik güçlerinden oluşan bir çemberin görüş açılarını kapattığını fark edince isyan etti.

Tribünlerden sahaya sandalye ve yabancı maddeler yağmaya başlayınca, organizatörler etkinliği yarıda kesmek zorunda kaldı. Messi, sahaya çıktıktan sadece 22 dakika sonra güvenlik gerekçesiyle alandan uzaklaştırıldı.

Yaşanan kaosun ardından Hindistan polisi harekete geçti. Etkinliğin organizatörü “kötü yönetim ve ihmal” suçlamalarıyla tutuklanarak hakkında 14 gün gözaltı kararı verildi. Yerel makamlar olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma komitesi kurulduğunu açıkladı.

Messi'ye dudak uçuklatan hediye

Messi, 'GOAT Tour 2025' adlı dört bölümlük etkinliğinin bir parçası olarak Hindistan'daydı. Bu etkinlik kapsamında Kalküta, Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi'de dostluk maçlarına, genç futbol kliniklerine, bir padel turnuvasına katılacak ve hayırseverlik girişimlerini başlatacaktı. Turunun sonunda Messi, Hint milyarder Mukesh Ambani'ye ait olan Gujarat eyaletindeki Jamnagar'da bulunan Vantara Küresel Yaban Hayatı Kurtarma ve Koruma Merkezi'ni ziyaret etmeye davet edildi.

Koruma merkezini ziyaretinde Ambani'nin oğlu Anant, Messi'ye yaklaşık 825.000 sterlin değerinde, son derece nadir bulunan RM 003-V2 GMT Tourbillon 'Asya Sürümü' bir saat hediye etti. Bu saatin sınırlı sayıda üretildiği ve dünya genelinde yalnızca 12 adet bulunduğu belirtiliyor.