31 milyon liralık bozuk gıda toplatıldı
31 milyon liralık bozuk gıda toplatıldı

Mersin’de halk sağlığını tehlikeye atan, yüz binlerce son tüketim tarihi geçmiş ve menşei belirsiz ürün tespit edildi. Zeytinyağından ete, temizlik ürününden süte el konulan ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 31 milyon 340 bin TL'yi aştığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda denetimleri sürerken, Mersin’in Tarsus ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde yüz binlerce son tüketim tarihi geçmiş ürün bulundu. Zabıta ekipleri, tüketim tarihi geçen ürünlerin yanı sıra menşei belirsiz ürünler de tespit etti.

Gıda güvenliği ve tüketici sağlığı açısından risk taşıyan ürünler hakkında yasal işlem başlatıldı. El konulan ürünler arasında 8 bin 886 litre zeytinyağı, 94 bin 918 adet gıda, kozmetik ve temizlik ürünü, 53 bin 241 kilogram et ve süt ürünü ile 8 bin adet son kullanma tarihi geçmiş alkollü içecek yer aldı.

PİYASA DEĞERİ 31 MİLYONU AŞTI

Ürünlerin bir kısmı imha edildi bir kısmına ise imha edilmek üzere el konuldu. Ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 31 milyon 340 bin TL'yi aştığı belirtildi.

 “TAVİZ YOK”

Halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma göz yummayacaklarını söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, şunları söyledi:

Yılbaşı öncesi Tarsus genelinde yoğun bir denetim süreci yürütüyoruz. Üzülerek görüyoruz ki bazı işletmelerde menşei belli olmayan, son kullanma tarihi geçmiş ürünler hala raflarda yer alıyor. Bu durum ne Tarsus'a ne de bu kentte yaşayan insanlara yakışıyor. Vatandaşlarımızın sağlığı hiçe sayılamaz. Buna kesinlikle izin vermeyiz.

 “DERHAL TOPLATILACAK”

“Okul kantinlerinde satılacak ürünlerin yönetmelikle açıkça belirlendiğine dikkat çeken Boltaç “Bunun dışındaki ürünler derhal toplatılacaktır. Ayrıca marketlerde ürünlerin alış ve satış fiyatlarını da denetleyeceğiz. Fahiş ve keyfi fiyatlara müsaade etmeyeceğiz" mesajı verdi.

