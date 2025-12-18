Sosyal devlet vurgusu güçleniyor! İzmir’e yeni personel müjdesi!

AK Partili Bursalı açıklamasında "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından İzmir'imiz için yapılacak personel alımının hayırlı olmasını diliyorum. Sosyal çalışmacıdan psikoloğa, çocuk gelişimcisinden hemşireye, destek personelinden koruma ve güvenlik görevlisine kadar birçok alanda yapılacak bu alımlar hem istihdama katkı sağlayacak hem de vatandaşlarımıza sunulan sosyal hizmetlerin kalitesini daha da artıracaktır." ifadelerine yer verdi.

"MÜLAKAT YOK, KPSS SIRALAMASI ESAS ALINACAK"

Alımların KPSS puan sıralaması esas alınarak, mülakatsız şekilde gerçekleştirileceğini vurgulayan Bursalı, "Bu şeffaf ve adil bir istihdam sürecinin göstergesidir. Bu alımlarla birlikte güçlenen sosyal hizmet ekibimiz özellikle çocuklarımız, kadınlarımız, ailelerimiz ve dezavantajlı gruplarımız için daha kaliteli hizmet sunacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, insanı merkeze alan sosyal politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." Dedi.

ADAYLARA BAŞARILAR DİLEDİ

Başvuruların 15 Aralık 2025 – 26 Aralık 2025 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kariyer Kapısı / Kamu İşe Alım platformu üzerinden yapılacağını hatırlatan Bursalı, tüm adaylara başarılar diledi.

İZMİR'DE BAYRAK DEĞİŞİMİ

"İzmir'imize değer katacak bu istihdam sürecinin şehrimize, ailelerimize ve başvuru yapacak tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." İfadelerini kullanan Bursalı, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde gerçekleşen bayrak değişimini de hatırlattı: "Bakanlığımızın takdirleri ile göreve Sayın Abdullah Kömürcüoğlu geldi. Kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Tecrübesi ve hizmet anlayışıyla İzmir'imize önemli katkılar sunacağına inandığımız Sayın İl Müdürümüzle; aile, çocuk, kadın, yaşlı, engelli ve dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi amacıyla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Görevi devreden Sayın Melih Keleş müdürümüze de bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum."