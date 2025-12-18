SGK’ya büyük takviye! 1000 sözleşmeli personel alınacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna yönelik önemli bir personel alımını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre SGK bünyesinde görevlendirilmek üzere 1000 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alımın, kurumun hizmet kapasitesini artırmaya ve vatandaşlara sunulan sosyal güvenlik hizmetlerini daha etkin hale getirmeye yönelik olduğu ifade edildi.