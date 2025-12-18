  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Zafiyet TSK’da değil muhalefetin hastalıklı zihniyetinde! Gördük izledik vurduk

17 ilde operasyon! On binlerce litre kaçak ve sahte içki yakalandı

GAİN Medya’da şok gelişme! Tanınmış sunucu gözaltında

Birgün’ün Mizah Festivali Başlıyor! ‘Hırsız’ dedi mi, demedi mi?

Uyuşturucu operasyonunda yen dalga: Ünlü isimler gözaltına alındı

Netanyahu’dan Mısır’la anlaştı! İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşması onaylandı! Tek şartları vardı…

17-25 Aralık Çöktü, Gerçekler Konuşuyor! Kriter şu: “izah edemeyen susar!”

Trump’tan iddialı mesajlar geldi! Amerika için büyük ekonomik patlama vurgusu yaptı!

İngiltere Genelkurmay'ından açık çağrı: 'Halkı topyekûn savaşa hazırlamalıyız!'

“Ayyaşlar Bayramı” Murat Bardakçı hatırlattı Mezara rakı dökmek eski bir Ayyaş Ritüeli
Ekonomi SGK’ya büyük takviye! 1000 sözleşmeli personel alınacak!
Ekonomi

SGK’ya büyük takviye! 1000 sözleşmeli personel alınacak!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
SGK’ya büyük takviye! 1000 sözleşmeli personel alınacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna yönelik önemli bir personel alımını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre SGK bünyesinde görevlendirilmek üzere 1000 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alımın, kurumun hizmet kapasitesini artırmaya ve vatandaşlara sunulan sosyal güvenlik hizmetlerini daha etkin hale getirmeye yönelik olduğu ifade edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1000 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından SGK'ye alınacak personele ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza 575 büro personeli, 275 destek personeli, 100 koruma güvenlik görevlisi, 50 teknisyen olmak üzere 1000 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz. Başvuru tarihleri 18-25 Aralık 2025. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz."

Kamu personel alımı! Aile Bakanlığı 3000 personel alımı başvurular ne zaman?
Kamu personel alımı! Aile Bakanlığı 3000 personel alımı başvurular ne zaman?

Ekonomi

Kamu personel alımı! Aile Bakanlığı 3000 personel alımı başvurular ne zaman?

Sosyal devlet vurgusu güçleniyor! İzmir’e yeni personel müjdesi!
Sosyal devlet vurgusu güçleniyor! İzmir’e yeni personel müjdesi!

Gündem

Sosyal devlet vurgusu güçleniyor! İzmir’e yeni personel müjdesi!

DSİ personel alımı başvuruları nereden, ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?
DSİ personel alımı başvuruları nereden, ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?

Ekonomi

DSİ personel alımı başvuruları nereden, ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23