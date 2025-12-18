Nükleer beyinleri tek tek yok etti

İsrail, ABD Başkanı Trump'ın '12 Gün Savaşı' diye adlandırdığı çatışmalarda, İranlı nükleer bilim insanlarını çok katmanlı istihbarat ve nokta atışı saldırılarla hedef aldı. Washington Post ve PBS Frontline’ın ulaştığı bilgilere göre operasyon, uzun yıllara dayanan istihbarat çalışması ve sahadaki ajan ağları üzerinden yürütüldü.

Habere göre liste daha sonra daraltılarak, nükleer silah geliştirme sürecinde kritik rol oynadığı değerlendirilen yaklaşık bir düzine isim hedef haline getirildi.

Her hedef için çalışma alanları, günlük rutinleri, konut adresleri ve güvenlik durumlarına ilişkin ayrıntılı dosyalar oluşturuldu.

NÜKLEER 'BEYİN TAKIMI' MERCEK ALTINA ALINDI

Saldırılar, gece saatlerinde, bilim insanlarının evlerinde bulunduğu zaman diliminde gerçekleştirildi. İsrail savaş uçakları, insansız hava araçları ve İran içinde konuşlu ajanların yönlendirmesiyle, konutlara doğrudan isabet eden mühimmat kullanıldı.

Tahran’daki bazı saldırılarda yaklaşık 500 librelik bombaların etkisine eşdeğer patlamalar meydana geldi.

GECE BASKINIYLA NOKTA ATIŞI VURUŞLAR

Habere göre operasyon kapsamında, hedeflerin yalnızca konutları değil, yer değiştirme ihtimalleri de takip edildi. İlk saldırıdan kurtulan bilim insanları, daha sonraki günlerde farklı şehirlerde düzenlenen yeni saldırılarla hedef alındı. Bir bilim insanının oğlunun öldürülmesinin ardından cenaze ve taziye sürecinde bulunduğu adrese yönelik ikinci bir saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrailli yetkililer, saldırıların "nokta atışı" olduğunu ve sivil kayıpları en aza indirmeyi amaçladığını savunurken, bağımsız araştırmalar bazı saldırılarda sivillerin de hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

EN AZ 11 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu ve istihbarat birimleri tarafından yürütülen ve ‘Narnia Operasyonu’ adı verilen saldırılarda, aralarında İran’ın önde gelen fizikçi ve mühendislerinin de bulunduğu en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.