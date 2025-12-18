Kafayı rakı ile bozanlara her yer meyhane… Mezarlıklar bile!

YÜKSEL TOKUR

Dinimizin namaz çağrısı olan ezanı aslından Türkçeye çevirerek 18 yıl zulmedenler..



Hiç başka mekân kalmamış gibi bazı camileri ahıra çevirenler..



Üzerinde namaz kılınan seccadede FETÖ elebaşısı Gülen gibi ayakkabı ile poz verenler..



Çanakkale Şehitliği’nde vur patlasın, çal oynasın havalarında alkol içerek sabahlara kadar kutlama yapanlar..

Sarıkamış Şehitleri’ni anma töreni için gittiklerinde, sabaha kadar alkol içip sızarak törene gitmeyenler..





“İktidara gelirsek rakıyı ucuzlatıp, büyük rakıyı 140 lira yapacağız” diyenler..



Şimdi de; görüntüleri yeni ortaya çıkan, eski CHP Milletvekili Kamer Genç’in mezarında rakı içip, rakıyı su gibi mezara dökenler aynı zihniyet.





Yani; Müslüman olsalar, el açıp Fatiha okur, dua ederler..



Hristiyan olsalar, mum yakıp saygı gösterirler.

Açıktan Allah’ı inkâr etmeyen hiçbir kimse için “kafir” de diyemiyoruz.





İnanın; rakı içmesek de, başımız öyle bir döndü ki; öz annesini pencereden atıp öldüren Güllü’nün suratsız kızını bile unuttuk!



KAFAYI RAKI İLE BOZMUŞLAR!



Fakat; şeytanın bile aklına gelmeyecek bir şekilde toplanıp, bir kişinin mezarı başında rakı kadehleriyle anma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve diğer partilileri hangi grupta değerlendireceğimize bir türlü karar veremiyoruz.





Alkış ve sloganlarla cenaze uğurlamak, mezar başında bağlama çalıp türkü okumak gibi İslam dışı uygulamalar görmüştük de, mezarlıkta rakılı ziyaret için toplanmayı yeni gördük!

Hani; mezarlıkta rakı içmek de cesaret ister.. Özel ve Ağbaba’yı tebrik (!) etmek lazım. Ama lütfen vasiyet etsinler; kendileri öldükten sonra “rakılarla gömün beni” türküsü eşliğinde su gibi rakı akıtılıp gömülsünler. Üzülenler rakı içerek efkâr dağıtsınlar!



Hadi gelin CHP yazmayın. Sıradan marjinal bir parti olsa neyse de.. Ama; ülke yönetmeye aday Ana muhalefet partisi olursa iş değişiyor arkadaş..

Tehlikenin farkında mısınız?

