Ümmetin diriliş ayı: Ramazan

İşte Mehmet Enes Kaçmaz'ın kaleme aldığı o yazı;

Hasretle beklediğimiz, gönüllerimizin şifası, on bir ayın sultanı Şehr-i Ramazan’a bizleri lütfuyla bir kez daha kavuşturan Alemlerin Rabbine sonsuz hamdüsenalar olsun. Maddeci zihniyetin çarkları arasında yorulan, dünyevi telaşelerle daralan ruhlarımız için bir can simidi, bir sığınak olan bu mübarek ay, hanelerimize ve yüreklerimize yeniden misafir oldu.

Ramazan-ı Şerif; sıradan bir zaman dilimi değil, Kur’an-ı Azimüşşan'ın dünya semasına inmeye başladığı, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan ebedi bir feyz ve bereket pınarıdır. Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı, cehennem kapılarının sımsıkı kapatıldığı ve şeytanların zincire vurulduğu bu kutlu ay, Müslümanlar için eşsiz bir diriliş ve muhasebe mevsimidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefsimizin karanlık dehlizlerinden sıyrılıp Rabbimize sığınmak için önümüze serilmiş muazzam bir fırsattır.

Bu ayın en büyük nişanesi şüphesiz ki Ramazan Orucudur. Ancak oruç, seküler aklın iddia ettiği gibi yalnızca mideyi aç ve susuz bırakmaktan ibaret bir eylem değildir. Oruç; göze, dile, kulağa ve en önemlisi kalbe tutturulduğunda hakiki manasına kavuşur. Yalandan, gıybetten, haramdan ve her türlü isyandan uzak durarak nefsi terbiye etme sanatıdır. Tüketim çılgınlığının zihinleri esir aldığı günümüz dünyasında oruç; müminin elindeki en güçlü kalkandır. Bize nimetlerin asıl sahibini hatırlatan, yoksulun ve mazlumun halini kalbimizin derinliklerinde hissettiren kutlu bir ibadettir. Biz orucu tutarken, aslında oruç da bizi tutar; günahlardan, sapkınlıklardan ve dünyanın aldatıcı süslerinden alıkoyar.

Ve nihayetinde, bu kutlu mektepten nefis tezkiyesiyle mezun olan müminler için verilecek en güzel mükafat; Bayram sevincidir. Lakin burada çok mühim bir hususun altını çizmek elzemdir: Bayram, kapitalist sistemin dayattığı gibi lüks otellerde geçirilecek bir "tatil" fırsatı değildir! Bayram; tekbirlerle camilere akın etmek, küskünlükleri bir kenara bırakıp İslam kardeşliğini (uhuvveti) kuşanmak, ananın-babanın elini öpüp rızasını almak, yetimin başını okşayıp garibi sevindirmektir. Kısacası bayram, ümmet olmanın şuuruna varmaktır. Sıla-i rahimi terk edip sahil kasabalarına kaçmak, ecdadımızın ve inancımızın bize miras bıraktığı bayram ruhuna yapılmış en büyük ihanetlerden biridir.

Rabbim, bu mübarek Ramazan ayını hakkıyla idrak edip, affedilmiş olarak bayram sabahına uyanan kullarından eylesin. Ramazan’ın bereketi, başta Gazze olmak üzere tüm mazlum İslam coğrafyalarının kurtuluşuna, Ümmet-i Muhammed'in uyanışına ve birliğine vesile olsun.

Allah’a emanet olun …

Kalın sağlıcakla...