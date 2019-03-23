Ümmete vahdet çağrısı

Dünyanın gözbebeği İstanbul dün tarihi bir zirveye daha ev sahipliği yaptı. Kurulduğu günden bu yana en aktif dönemini yaşayan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Türkiye’nin dönem başkanlığında yeni bir destan yazdı. Yeni Zelanda’daki Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen Hristiyan terörünü konuşmak üzere Türkiye’ye davet edilen İİT üye ülkeleri Dışişleri Bakanları, yeryüzündeki Müslümanların sahipsiz olmadığını deklare etti. Katılımcılara hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Ümmetin bekasını ilgilendiren hususlarda tek yürek, tek bilek olup beraberce hareket etmeliyiz. İslam dünyasının ve insanlığın ortak geleceğini tehdit eden meselelerde kısa vadeli çıkarlar, orta ve uzun vadeli menfaatlerimizin önüne geçmemelidir” dedi.

Ömrünü hücrede tamamlayacak

Erdoğan, şöyle devam etti: “İİT’in İslam dünyası ile tüm insanlığın geleceğini tehdit eden olaylar karşısında kayıtsız davranması düşünülemez. Bu olay kökleri derinlere inen bir kinin, saplantının ve nefretin, inkarı mümkün olmayan bir dışa vurumudur. Bir daha benzer acılar yaşanmasın, camiler kan gölüne dönmesin diye tavrımızı net bir şekilde ortaya koymalıyız. Yeni Zelanda makamlarına ve halkına teşekkürü bir borç biliyorum. Başbakan Ardern başta olmak üzere Yeni Zelanda Hükümeti’ne olay karşısında gösterdikleri hakikat ve kararlı duruş için şahsım, ülkem ve teşkilatım adına teşekkür etmek istiyorum. Ardern tarafından gösterilen tepki, sergilenen empati ve Müslümanlarla dayanışma tüm liderlere örnek olmalıdır. Bu teröristi hak ettiği şekilde cezalandırarak, tüm bağlantılarını ortaya çıkartarak aynı hevesleri taşıyanlara çok güçlü mesaj vermeliyiz.”

Ömrünü hücrede tamamlayacak

Toplantıya katılan Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters de, “Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı. Terörist hayatının geri kalanını Yeni Zelanda’da tek başına bir hücrede geçirecektir. Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz. Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

Golan’ın işgaline asla izin vermeyiz

ABD Başkanı Trump’ın Golan Tepeleri açıklamasına da sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Amerika Başkanı’nın Golan Tepeleri ile talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri’nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz. Tıpkı DEAŞ gibi Eş-Şebab, PKK gibi Neonazi örgütleri de terör yapılanması olarak ele alınmalı bu şekilde değerlendirilmelidir.”

İslam âlemi kenetlendi

İstanbul’da İİT Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı’na katılan Erdoğan’a ilgi büyüktü. Toplantıya Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters de katıldı.