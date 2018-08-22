Ümmet kıyama durdu

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Mazlum coğrafyalarda yaşanan acı ve gözyaşı bir nebze de olsa yerini bayram sevincine bıraktı. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar Kurban Bayramı’nı eda etmenin sevincini yaşadı. Milyonlarca mü’min, sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camilere akın etti. Bir yandan hacı adayları Kâbe’de hacı olmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan Ümmet-i Muhammed de yönünü kıbleye çevirerek kıyama durdu. Hutbelerde ise barış ve birlik mesajları verildi.

KÂBE’DE BAYRAM NAMAZI ÇOŞKUSU

Kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2 milyonu aşkın hacı, Arafat Vakfesi’ni tamamladıktan sonra Müzdelife’ye geçti. Yatsı ve akşam namazlarını Müzdelife’de birleştirerek (cem-i tehir) kılmalarının ardından Mina’ya yürüyen hacılar, gece yarısı “cemerat” adı verilen şeytan taşlama bölgesine geldi. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram’a giden bazı hacılar ihramla Ziyaret Tavafı yaparken, bazı hacılar da bayramın ilk günü kurban kesilmesinin ardından tıraş olup ihramdan çıkarak Ziyaret Tavafı’nı gerçekleştirdi. Haccın üçüncü farzı olan Ziyaret Tavafı ve Say’ını yerine getiren hacılar, hacılık beraatını aldı.

KUDÜS YENİDEN DİRİLDİ

Dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı’nın ilk günü bayram namazı için camilere akın etti. Filistin’in Gazze şehrinde bayramın ilk gününün erken saatlerde camilerde toplanan binlerce mümin bayram namazını eda ederken, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan on binlerce Müslüman, bayram namazında Mescid-i Aksa’yı doldurdu. Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin okuduğu bayram hutbesinde, Kudüslülerin ve gönüllü muhafızlar olarak bilinen “murabıt”ların Aksa’yı işgale ve Yahudi yerleşimcilere karşı savunmada kararlı olduğunu ifade etti.

ÇİN’DEN KANADA’YA BAYRAM

Halep’te muhaliflerin kontrolündeki mahallelerde yaşamaya devam eden Suriyeliler, saldırılar sebebiyle tahrip olan camilerde bayram namazını eda etti, çocuklar savaş izlerinin gölgesinde bayrama girdi. Kurban Bayramı’nı coşkuyla karşılayan Balkan ülkelerindeki müslümanlar, bayram namazı için camilere akın etti.

Türk Cumhuriyetleri, Afganistan, Irak, Lübnan, Mısır, Tunus ve diğer Afrika ülkeleri, Azerbaycan, Rusya, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri, Amerika, Kanada, Çin, Moğalistan, Filipinler, Avustralya, Myanmar ve dünyanın daha birçok coğrafyasında milyonlarca mü’min camileri taşarak boş buldukları her yerde Bayram namazını eda ederek kurban vecibesini yerine getirdiler.

SÜLEYMANİYE, EYÜP SULTAN, SELİMİYE VE DİĞERLERİ…

Dünya’nın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye’de de bayram coşkusu ve heyecanı vardı. İstanbul’da Kurban Bayramı namazında binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii’ne koştu. Bayram namazına katılım yoğun olurken caminin içinin dolmasıyla vatandaşlar avluda hasırlar üzerinde bayram namazını kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşarak iyi dileklerde bulundu. Ankara’da bazı vatandaşlar bayram namazını Hacıbayram Camii’nde kıldı. Kurban bayramı namazı sebebiyle Edirne’deki camilerde yoğunluk yaşandı. Mü’minler namazı Mimar Sinan’ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camii’nde kıldı. Konya’da, İzmir’de, Malatya’da, Trabzon’da, Çanakkale’de, Diyarbakır’da, Adıyaman’da ve 81 il ile KKTC’de de bayram sevinci yaşandı.