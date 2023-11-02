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Gündem Ümmet kan ağlarken Riyad'dan gelen görüntüye bak!
Gündem

Ümmet kan ağlarken Riyad'dan gelen görüntüye bak!

Yeniakit Publisher
2023-11-02 22:59:00 - 2023-11-02 23:01:13
Ümmet kan ağlarken Riyad'dan gelen görüntüye bak!

Suudi Arabistan'daki Riyad Sezonu Festivali'ne olan katılımın yoğunluğu tepki çekti.

Kassam Tugayları'nın meşru müdafaa hakkı kapsamında başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna insanlık dışı saldırılarla karşılık veren İsrail katliamını sürdürürken, Suudi Arabistan festival kutlamalarına başladı.

Ekim'den Mart'a kadar her yıl düzenlenen devlet destekli eğlence festivali Riyad Sezonu, dördüncüsüne Riyad'daki Kingdom Arena'da başladı.

Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh, etkinliğin resmi açılışını "Krallık Arenası" çanları eşliğinde yaptı.

Dansçılar ve müzisyenlerin de aralarında bulunduğu uluslararası sanatçılar, küresel yıldızların müzik ve dans performanslarının ardından kalabalıktan coşkulu alkış ve tezahüratlarla karşılaştı. Etkinliğin çevrimiçi ortamda aldığı yoğun eleştirilere rağmen, Suudi Arabistan halkının önemli bir kısmı etkinliğe katıldı.

Ümmet Gazzeli mazlumlar için kan ağlarken, şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'ın kadın-erkek karışık eğlence festivali İslam alemi tarafından kınandı.
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