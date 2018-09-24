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Ümmet ‘İslam hukuku’ istiyor

Osmanlı’nın dağılmasıyla birlikte milyonlarca mazlumun emperyalist güçler tarafından zulme uğradığı, baskıların, tehditlerin ve adaletsizliklerin her geçen gün arttığı yeryüzünde çözümün İslam hukukunun uygulanmasından geçtiği yapılan araştırmalarla ispatlandı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 13:27

Pew Araştırma Merkezi’nin 39 İslam ülkesinde yaptığı çeşitli araştırmalar ümmetin, İslam dininin emir ve yasakları içerisinde hareket etmek istediğini gözler önüne serdi.

Yıllardan bu yana Siyonist İsrail’in zulmü altında inleyen Filistin halkının yüzde 89’u İslam hukukunun uygulanmasını istiyor.

Diktatörlerin ve darbecilerin kan kusturduğu Mısır’da ise halkın yüzde 74’ü İslam hukukunu kurtuluş çaresi olarak görüyor.

İç karışıklıklar ve terör saldırılarıyla sarsılan Pakistan’da ise halkın yüzde 84’ü İslam hukukunun resmi olarak uygulanmasını bekliyor.

Batılı ülkelerin sömürüsüne uğrayan Nijerya halkının yüze 71’i de İslam hukukunun uygulanmasını istiyor.

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkelerinden olan Endonezya’da ise halkın yüzde 72’si İslam hukukunu istiyor.

ÜMMET ÖZLEM İÇERİSİNDE

Fas halkının beklentisi de İslam dinini kurallarının hayatlarının her noktasında uygulanması yönünde. Anket sonuçları İslam’ın hoşgörü dini olduğunu gözler önüne seren ilginç veriler de içeriyor. Halkının yüzde 84’ünün İslam hukukunu istediği Pakistan’da, başka dinler için de özgürlük isteniyor. Yani İslam dini dışında başka bir dine mensup olanların da ibadetlerini özgürce yerine getirebilmeleri noktasında görüş beyan ediliyor. Anket sonuçlarına göre, aile içi problemlerin çözümünde de İslam hukukunun uygulanması yönünde ağırlıklı görüş beyan ediliyor.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 13:27
  1. Pew Araştırma Merkezi
  2. islam ülkeleri
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