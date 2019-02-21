Ümmet Akın gece gündüz efeler için sahada

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın; gece gündüz demeden Efeler ilçe ve mahalle halkı ile buluşmalarını sürdürüyor.

Ümmet Akın Kozalaklı ve Karahayıt Mahallesi’nde vatandaşlar ile bir araya gelerek sıkıntılarını dinliyor 1 Nisan’dan itibaren Efeler Belediyesi’nin hizmet atağına geçeceğini belirtiyor.

Akın’a mahalle ziyaretlerinde AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimi MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi eski Dalama Belediye Başkanı Nihat Aktakka ve Belediye Meclis üyesi adayları eşlik etti.

Kozalaklı ve Karahayıt Mahallesi’nde konuşan Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın, “Biz sorunların çözümü noktasında projeler üreteceğiz. Ortaklar ve Germencik örneğimiz var bizim. Güçlü kadromuz ile birlikte Efeler İlçemiz ‘in hizmete susamışlığını yok edecek ve hizmet atağına bir an önce geçeceğiz “dedi.

Kozalaklı ve Karahayıt mahalle sakinleri Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın’a, “31 Mart’ta bizler sandıkta gerekeni yapacağız 1 Nisan’dan itibaren artık hizmet görmek istiyoruz şimdiden Belediye Başkanlığınız hayırlı olsun” dediler.