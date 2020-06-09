  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Umman'da salgının yayılmasını önlemek için 4 vilayette karantina kararı

Yaz turizm sezonunda Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için 4 vilayet, 13 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde karantina altına alınacak

Yeniakit Publisher
2020-06-09 21:07:31 -
Umman'da salgının yayılmasını önlemek için 4 vilayette karantina kararı

MUSKAT (AA) - Umman'da yaz turizm sezonunun başlaması sebebiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 4 vilayetin karantinaya alındığı duyuruldu.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, Kovid-19'la Mücadele Komisyonu, yaz turizm sezonunun başlaması sebebiyle salgının yayılmasını önlemek için Zufar, Cebel el-Ahdar, Cebel Şems ve Mesire vilayetlerinin 13 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde karantina altına alınmasına karar verdi.

Söz konusu 4 vilayette her türlü turizm faaliyeti ve toplu etkinlik de yasaklanırken, her vilayetin Kovid-19'a ilişkin verilerinin tespit edileceği ve bu doğrultuda önlemlerin değerlendirileceği aktarıldı.

Umman Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede şu ana kadar Kovid- 19 nedeniyle 83 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 198 vaka tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı