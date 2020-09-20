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Aktüel Umman, Tunus, Bahreyn ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Umman, Tunus, Bahreyn ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 13:32:11 -
Umman, Tunus, Bahreyn ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Umman'da 28, Tunus'ta 17, Bahreyn'de 5 ve Katar'da bir kişi daha hayatını kaybetti.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 28 kişi daha vefat etti ve 1722 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 846'ya, vaka sayısının da 93 bin 475'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 85 bin 418'e ulaştı.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 17 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 626 kişinin de enfekte olduğu bildirildi.

Son verilerle ölü sayısının 155'e, vakaların da 9 bin 736'ya çıktığı aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 2 bin 386'ya ulaştığı ifade edildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 48 saatte 5 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 221'e çıktığı belirtildi.

Ülke genelinde 2 bin 856 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 64 bin 499'a yükseldiği aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 57 bin 299'a ulaştığı kaydedildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan bir kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 230 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Son verilerle can kaybının 210'a, vaka sayısının da 123 bin 376'ya yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 120 bin 303'e ulaştığı aktarıldı.

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