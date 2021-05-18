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Dünya Umman Müftüsü el-Halili’den kritik açıklama: Ümmetin üzerindeki utanç lekesini sildiler
Dünya

Umman Müftüsü el-Halili’den kritik açıklama: Ümmetin üzerindeki utanç lekesini sildiler

Umman Müftüsü Şeyh Ahmed bin Hamed el-Halili, İsrail'in Filistinlileri hedef alan saldırıları sonrası bir açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
2021-05-18 16:01:00 -
Umman Müftüsü el-Halili’den kritik açıklama: Ümmetin üzerindeki utanç lekesini sildiler

Umman Müftüsü Şeyh Ahmed bin Hamed el-Halili, İsrail'in saldırılarına karşı koyan Filistinli direnişçilerin, "ümmetin alnındaki utanç lekesini sildiğini" belirtti.

Halili, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Filistinli direnişçiler, İslam ümmetinin sorunlarının, 'dinin en sağlam kulpuna (Kuran-ı Kerim'de geçen el-urvetu'l-vuska terimi)' tutunmadan çözülmeyeceğini ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Filistinli direnişçilerden övgüyle bahseden Halili, "Yiğit direnişçiler, eşsiz kahramanlıkları, büyük fedakarlıkları ve başarılı planlarıyla uzun süredir ümmetin alnındaki utanç lekesini sildi." tespitini yaptı.

İsraillilerin saldırılarına karşı Mescid-i Aksa'da gönüllü olarak nöbet tutan Filistinlilere de değinen Müftü, kutsal topraklarda ve Aksa'da Allah düşmanı fesatçılara karşı nöbet tutanları gururla selamladığını bildirdi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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