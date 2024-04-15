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Dünya Umman Müftüsü el Halili: İran'ın 'Gerçek Vaat' operasyonu hakkında bakın ne söyledi... Yeni bildirdi
Dünya

Umman Müftüsü el Halili: İran'ın 'Gerçek Vaat' operasyonu hakkında bakın ne söyledi... Yeni bildirdi

Yeniakit Publisher
2024-04-15 23:39:00 - 2024-04-15 23:40:54
Umman Müftüsü el Halili: İran'ın 'Gerçek Vaat' operasyonu hakkında bakın ne söyledi... Yeni bildirdi

Umman Müftüsü: İran'ın cesur tepkisi mutluluk vericiydi diyerek İran hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu! Bu konu hakkında kararını bildirdi!

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, İran'ın Siyonist rejimin saldırısına karşı gösterdiği meşru ve hukuki tepkiyi takdir ederek, bu operasyonu cesurca ve memnuniyet verici bir eylem olarak nitelendirdi.

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği "Gerçek Vaat" operasyonu hakkında şunları kaydetti: Bu ve benzeri eylemlerin övgüye değer olduğunu buradan duyuruyor ve bu eylemlerle İslam ümmetinin onur ve izzetinin korunmasını temenni ediyoruz. Çünkü kötülüğün engellenmesi gerekiyor ve (Siyonist rejimin) önlenmesi için önlem alınmazsa her yere yayılacak.

El-Halili, İran'ın bu eyleminin Siyonistlere ve onların tüm destekçilerine zarar vereceğini, onların hilelerini kendilerine çevireceğini ve Müslümanları kötülüklerden kurtaracağını umduğunu da ifade etti. (iqna.ir)

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Yorumlar

Ziyaretçi

İran'dan ümmetin hayrına birşey bekleyen ahmak oğlu ahmaktır.

Hasanali köse

Bu da demekki sia sevici bir hadsiz birtek basari yok tasinikli dövüs var  
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