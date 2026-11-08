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Dünya Umman Körfezi’nde yük gemisi ile askeri güçlerin karıştığı olay bildirildi
Dünya

Umman Körfezi’nde yük gemisi ile askeri güçlerin karıştığı olay bildirildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Umman Körfezi’nde yük gemisi ile askeri güçlerin karıştığı olay bildirildi

UKMTO, BAE’nin Hor Fakkan kentinin yaklaşık 18 deniz mili doğusunda bir dökme yük gemisi ile askeri güçlerin karıştığı olay rapor edildiğini duyurdu. Mürettebatın durumu ve gemide hasar oluşup oluşmadığı henüz bilinmiyor.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman Körfezi’ndeki bir dökme yük gemisine ilişkin olay bildirimi yayımladı. Askeri makamlardan alınan bilgilere dayandırılan açıklamada, olayın Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Hor Fakkan kenti açıklarında gerçekleştiği belirtildi.

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, Umman Körfezi açıklarında bir dökme yük gemisi ile askeri güçlerin karıştığı bir olayın rapor edildiğini, olayın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hor Fakkan kentinin yaklaşık 18 deniz mili doğusunda gerçekleştiği bildirildi.

Askeri makamlardan alınan bilgilere dayandırılan raporda, an itibarıyla mürettebatın durumunun, olası hasarın ve çevreye verilebilecek zararın henüz bilinmediği belirtildi.

İlgili makamların durumdan haberdar olduğu ve konuyla ilgili soruşturmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, bölgeden geçecek gemilerin en son deniz güvenliği bilgilerini dikkate almaları ve operasyonel çevreye karşı dikkatli olmaları istendi.

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