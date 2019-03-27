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Umman kimlere hizmet ediyor? ABD yönetimi ile skandal anlaşma

Donald Trump'ın liderliğinde Müslüman ülkeler ile ilgili skandal kararlara imza atan ABD yönetimi, iki stratejik limanı kullanmak için Umman ile anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile ABD, İran'ı sınırlandıracak!

27 Mart 2019 Çarşamba 15:43
Umman kimlere hizmet ediyor? ABD yönetimi ile skandal anlaşma

ABD yönetimi, iki stratejik limanı kullanmak için Umman'la anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, ABD savaş ve uçak gemilerinin Arap Denizi'ndeki hakimiyetini güçlendirecek. Basra'yı sürekli kapatmakla tehdit eden İran'ı sınırlandıracak.

Umman'a ait Duqm ve Salalah limanları, dünyanın petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin Pers Körfezi'nden çıktığı dar bir çıkış olan Hürmüz Boğazı'nın hemen dışında bulunmaktadır.

Yapılan anlaşma ile, ABD uçak ve savaş gemilerinin ülkeyi ziyareti sırasında başta Duqm Limanı olmak üzere Umman'ın bazı havaalanı ve limanlarında sunulan kolaylıklardan istifade edebilmesine imkan sağlayacak.

Anlaşma Maskat yönetimi adına Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed er-Rasibi, Washington yönetimi adına ise ABD'nin Umman Büyükelçisi Marc J. Sievers tarafından imzalandı.

ABD yönetimi, Umman'ın stratejik limanlarını kullanarak, İran'ı Basra Körfezi'ne hapsetmeyi planlıyor. Tahran yönetimi nükleer anlaşmanın iptal edilmesinin ardından sık sık Basra Körfezi'ni tanker geçişlerine kapatmakla tehdit ediyordu.

Umman'ın ilk icraatı bu anlaşma değil

Umman, Amerika Birleşik Devletleri'nin El Kaide'ye karşı Afganistan'da yürüttüğü savaşta, ülkesindeki tesislerin kullanımına izin vermişti.

Umman, George W. Bush döneminde 2003 yılında Saddam Hüseyin'i devirmek için başlattığı Irak savaşında ABD'ye sessizce lojistik askeri destek sağladı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:43
  1. Umman
  2. ABD
  3. Stratejik anlaşma
  4. İran'a karşı ortaklık
  5. skandal anlaşma
  6. Basra Körfezi

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Bizim ülkemizde bir sürü üssü var hem ABD nin hem NATO nun. Umman'a laf etmek komik olmuş.
  • yazmıyorumyazmıyorum1 sa önce
    arabın deyyus satılmışllider bozuntularınınilahıdır siyonistlervurulacak mekanlar mekke ve medine olsada aynısını yapar bu imansız keçisakallı kefere dönü piç kuruları

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